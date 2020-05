Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 10.05.2020

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 10.05.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 10.05.2020

STEGAURACH, OT Mühlendorf. Auf einem Flurweg in der Verlängerung der Ortsstraße Doldenäcker stürzte am Samstagnachmittag ein 52-jähriger Radfahrer ohne Fremdbeteiligung mit seinem Fahrrad. Wie sich herausstellte übersah er eine Bordsteinkante und kam zu Fall. Mit leichten Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in das Klinikum Bamberg verbracht. Am Fahrrad entstand nur geringer Schaden.

STEGAURACH, OT Debring. Am Samstagnachmittag prallte ein 58-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Pkw mit großer Wucht gegen eine Leitplanke. Er war zuvor auf der B 22 von Debring in Richtung Bamberg unterwegs als er im Verlauf der dortigen Rechtskurve die Herrschaft über seinen Pkw Audi verlor und nach links in Richtung Leitplanke steuerte. Da glücklicherweise kein Gegenverkehr entgegen kam, blieb es bei 10000.- Euro Blechschaden an dem Pkw und 3000.- Euro Schaden an mehreren Leitplankenfeldern. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten nach kurzer Zeit, dass der Fahrer alkoholisiert ist. Ein Alkotest ergab einen Wert von 0,39 mg/l (0,78 Promille). Nach einer Blutentnahme im Klinikum Bamberg und der Sicherstellung seines Führerscheines wurde der Fahrer wieder aus der Obhut der Polizei entlassen. Sein Pkw musste mittels eines Abschleppdienstes geborgen werden.

HALLSTADT. Während eines privaten Einkaufs vielen einem Polizeibeamten der Polizeiinspektion Bamberg-Land am Samstagnachmittag, in einem Supermarkt in der Emil-Kemmer-Straße, zwei verdächtige Männer auf und er beschloss sie unauffällig zu beobachten. Der Verdacht des aufmerksamen Beamten bestätigte sich nach kurzer Zeit, den er konnte sehen wie die zwei Täter im Alter von 42 und 23 Jahren gemeinsam mehrere Packungen kosmetischer Utensilien im Gesamtwert von 160.- Euro in einem Rucksack verstauten und im Anschluss versuchten über den Kassenbereich zu entkommen. Der Jüngere konnte von dem Beamten sofort festgenommen werden. Der Ältere entkam zunächst wurde aber bei der anschließenden Fahndung mit mehreren Streifen auf einem Parkplatz am Laubanger von einer Polizeistreife ebenfalls dingfest gemacht. Bei den Tätern handelt es sich um Insassen der Bamberger Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber im Erlenweg. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls und wegen ausländerrechtlichen Verstößen.

Pressebericht der Verkehrspolizei Bamberg vom 10.05.2020

Stadtgebiet Bamberg. Münchner Ring. Offenbar auf die falschen Sicherungsmittel vertraute am späten Samstagnachmittag ein 54 jähriger Bamberger Handwerker. Bei der Kontrolle seines Kleintransporters stellten die Beamten der Bamberger Verkehrspolizei nicht nur ungesichertes Arbeitsmaterial auf der Ladefläche fest, sondern auch deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer. Da dieser einen Alkotest verweigerte, musste bei ihm eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt werden. Zusätzlich zu den drohenden Bußgeldern wegen der fehlenden Ladungssicherung und dem Fahren unter Alkohol kommen nun noch die Kosten der Blutentnahme auf ihn zu.

A 70, Hallstadt, Lkr. Bamberg. Nicht nur ein einsetzender Regenschauer hat am frühen Samstagabend das Fahrverhalten eines Fahrzeugs aus dem westlichen Landkreis Bamberg in der Ausfahrt Bamberg-Hafen der A 70 stark beeinträchtigt. Weitere wesentliche Ursache dürfte auch die Alkoholisierung des 37 jährigen Pkw-Fahrers gewesen sein, die durch die Beamten der Autobahnpolizei Bamberg bei der Unfallaufnahme festgestellt wurde. Beim Abfahren von der Autobahn hatte der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und den an der Böschung verlaufenden Wildschutzzaun niedergewalzt. Ein Alkotest ergab einen Wert von knapp über 1,1 Promille, weshalb eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt und der Führerschein sofort sichergestellt wurde. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3000.- Euro geschätzt.

Hallstadt, Lkr. Bamberg. Bamberger Straße. Einhergehend mit den Corona-Lockerungen steigt nicht nur der Straßenverkehr wieder an, sondern auch die Verstöße gegen die Verkehrsregeln. Bei einer Pkw-Kontrolle durch eine Streife der Bamberger Verkehrspolizei am frühen Samstagnachmittag in der Bamberger Straße in Hallstadt wurde beim 58 jährigen Hallstadter Fahrer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein erster Test am Alkomaten ergab einen Wert von fast 0,8 Promille. Der gerichtsverwertbare Test in der Dienststelle war zwar mit 0,6 Promille etwas niedriger, aber immer noch über der 0,5 Promille-Grenze. Für den Fahrer bedeutet dies mindestens 500.- Euro Geldbuße und ein Monat Fahrverbot.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 10.05.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Land vom 10.05.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 10.05.2020

Forchheim. Der 17-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades geriet am Samstag kurz vor 19 Uhr auf der Adenauerallee aus Unachtsamkeit zu weit nach rechts und touchierte den Bordstein, so dass er stürzte. Am Fahrzeug entstand ca. 200.- Euro Sachschaden. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Eggolsheim. Am Samstag um 19:10 Uhr ereignete sich auf der Staatstraße von Altendorf nach Neuses ein Verkehrsdelikt. Der Fahrer eines grauen Pkw VW Golf nötigte durch dichtes Auffahren einen vor ihm fahrenden roten Pkw VW Fox und zeigte ihm den Vogel und Mittelfinger. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Forchheim unter Tel. 09191/7090-0 zu melden.

Forchheim. Am Samstag um 23:30 Uhr versuchten zwei Männer in der Straße „Am Stahl“ gewaltsam auf ein Firmengelände zu gelangen. Als sie gerade versuchten ein Loch in den Zaun zu zwicken, wurden sie bei ihrem Vorhaben von einem zufällig vorbeikommenden Fahrradfahrer überrascht, der sofort die Polizei verständigte. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen und einen Polizeihubschraubers gelang es ihnen unerkannt zu flüchten. Die beiden Männer werden als 180 cm groß mit dunklen Hosen beschrieben. Der eine trug einen roten und der andere einen schwarzen Kapuzenpulli. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt? Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Tel. 9191/7090-0 entgegen.

Pressebericht der Polizeibericht Ebermannstadt vom 10.05.2020

Hiltpoltstein. Am Samstagvormittag kletterte ein 50-jähriger Mann aus dem Erlanger Land am Kletterfelsen Hexenküche ohne Sicherer und stürzte beim Abseilen aus ca. 8 m in die Tiefe. Hierbei erlitt er schwerste Verletzungen und wurde nach Bergung durch die Bergwacht mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Erlangen verbracht.

Kirchehrenbach. Am Samstagnachmittag kam es an der Einmündung Leutenbacher Straße / Sportplatzstraße zu einem Verkehrsunfall ohne Verletzte. Ein 79-jähriger Rentner übersah hier beim Einbiegen in die Leutenbacher Str. den vorfahrtsberechtigen Pkw eines 46-jährigen Mannes. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3000 Euro beziffert. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Die PI Ebermannstadt führte am Samstagvormittag im Bereich der B470 bei Ebermannstadt eine Lasermessung in der 70er Zone durch. Der schnellste Verkehrsteilnehmer wurde hier mit einer Geschwindigkeit von 100 km/h gemessen, was ein Bußgeldverfahren nach sich zieht. Weiterhin führte die Verkehrspolizei Bamberg am Feuerstein mehrere Zweiradkontrollen durch. Hierbei wurden insgesamt 4 Kradfahrer beanstandet. Gegen 3 Personen wurde wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis ein Bußgeldverfahren eingeleitet, weiterhin wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zwei der beanstandeten Fahrer wurde zudem die Weiterfahrt untersagt.

Gräfenberg. An einem in Sollenberg geparkten Pkw, Skoda, Yeti, wurde zwischen Freitag und Samstag Zubehörteile einer Dachreling im Wert von ca. 100 Euro durch bislang unbekannten Täter abgebaut und entwendet. Die Polizei Ebermannstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 09194/7388-0.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach-Stadt vom 10.05.2020

Fehlanzeige.