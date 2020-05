IMPULS während der stillen Zeit ohne Gottesdienste

Ein arabisches Sprichwort sagt: „Weil Gott nicht überall sein konnte, schuf er die Mütter.“

Herr Gott, lieber Vater im Himmel, am Muttertag denken wir an unsere Mütter, durch die du uns unser Leben schenktest. Wir danken dir für sie und für alles, was du an ihnen getan, was du uns durch sie gegeben hast. Ja, Vater im Himmel, hab Dank dafür.

Die schon gegangen sind, lass ruhen in deinem Frieden. Die lebenden begleite du mit deinem Schutz und Segen. Manches kommt uns in den Sinn, wo Spannungen entstanden und Situationen belastend wurden. Wir leben, Gott, aus deiner Gnade.

Darum bitten wir dich, dass deine vergebende Liebe uns ermöglicht, solche Situationen zu bewältigen und zu Klärungen zu finden. Deine Liebe macht uns stark, Vater im Himmel, in ihr lass uns leben.

Das bitten wir dich als Schwestern und Brüder deines Sohnes Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.

Ein Hinweis in eigener Sache: Da ab heute wieder Gottesdienste möglich sind enden auch unsere „Täglichen Impulse“. Bei vielen Lesern kamen sie aber so gut an, dass wir ab und zu wieder einen Impuls veröffentlichen werden. Lassen Sie sich überraschen.

IMPULS ist eine Artikelserie des Katholischen Seelsorgebereichs Hausen-Heroldsbach

https://pfarrei-st-michael-heroldsbach.de/