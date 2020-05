Blick über den Zaun: Kellerbrand in Hof schnell gelöscht

HOF. Noch glimpflich endete am frühen Sonntagmorgen ein Feuer in einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Breslaustraße.

Gegen 0.30 Uhr bemerkten Bewohner den Brandgeruch und die Rauchentwicklung im Keller des Wohnhauses und verständigten die Einsatzkräfte. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand in einem Kellerabteil, in dem verschiedene Gegenstände gelagert waren, rasch gelöscht. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 5.000 Euro, verletzt wurde niemand. Die 26 Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten ihre Wohnungen bis zum Ende der Löscharbeiten vorsorglich verlassen. Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Technischem Hilfswerk am Brandort. Zur Klärung der bislang unbekannten Ursache des Feuers haben Kriminalbeamte aus Hof die Ermittlungen aufgenommen.