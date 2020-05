Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 09.05.2020

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 09.05.2020

BAMBERG. Am Freitagnachmittag befanden sich 3 Frauen in einem Supermarkt im Hafengebiet. In der Drogerie des Marktes wurden sie beobachtet, wie sie diverse Waren in einem mitgeführten Kinderwagen deponierten. Als sie die Drogerie ohne zu bezahlen verlassen wollten, wurden sie angehalten und kontrolliert. Die Kosmetikas im Wert von über 100 Euro wurden einbehalten. Zwei der Damen wurden von der herbeigerufenen Polizeistreife vorläufig festgenommen. Eine dritte Täterin war von den Angestellten des Marktes mit dem Baby im Kinderwagen vor Eintreffen der Polizei bereits entlassen worden. Ihre Identität muss noch ermittelt werden. Bei einer Durchsuchungsaktion in der Unterkunft der beiden Damen wurden weitere hochwertige Kosmetikas aufgefunden und vorläufig sichergestellt. Gegen die zwei Frauen und die unbekannte Täterin wurde Strafanzeige erstattet.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 09.05.2020

HALLSTADT; Einen Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro hinterließ ein bisher unbekannter Täter an einem geparkten Skoda. Der Geschädigte hatte seinen Pkw am Samstag, 25.04.2020, gegen 17.10 Uhr, am Parkplatz des Market-Einkaufszentrums in der Michelinstraße abgestellt. Als er nach 20 Minuten vom Einkaufen zurückkam, musste er feststellen, dass die Zierleiste an der linken hinteren Fahrzeugtüre verbogen war. Die Polizeiinspektion Bamberg-Land nimmt Hinweise auf den oder die Täter unter Tel.-Nr. 0951/9129-310 entgegen.

KREMMELDORF; In den frühen Morgenstunden des Samstags war ein 23jähriger BMW-Fahrer auf der Strecke von Kremmeldorf in Richtung Scheßlitz unterwegs. In einer Linkskurve kam er von der Straße ab und geriet in den Graben. Er selbst und seine Beifahrerin blieben unverletzt, der Sachschaden am Pkw, der von einem Abschleppdienst geborgen werden musste, wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 09.05.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Land vom 09.05.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 09.05.2020

Forchheim. Am Freitag kurz vor 11 Uhr wollte ein älterer Herr mit seinem Pkw VW von der Bügstraße aus die Adenauerallee überqueren. Hierbei übersah er jedoch eine Fahrradfahrerin, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Am Pkw entstand 1000.- Euro und am Fahrrad 500.- Euro Sachschaden. Die Frau wurde leicht verletzt.

Kleinsendelbach. Auf der Staatsstraße bei Steinbach scherte eine 53-Jährige mit ihrem Opel zum Überholen aus, wobei sie einen 25-Jährigen Motorradfahrer übersah, der gerade dabei war sie zu überholen. Durch den Zusammenstoß entstand am Motorrad wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 16000.- Euro und der Fahrer musste leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden am Pkw wurde mit 2000.- Euro beziffert.

Heroldsbach. Am Freitagabend stießen in der Unteren Hauptstraße beim Ausweichen eine 53-jährige Frau und ein 52-jähriger Mann mit ihren Fahrrädern zusammen. Wogegen die Frau unverletzt blieb, erlitt der Mann beim Sturz eine Schlüsselbeinfraktur.

Hallerndorf. An der Einmündung von zwei Radwegen auf der Staatsstraße 2262 stießen am Freitag um 16:30 Uhr zwei Radfahrer, 71 und 57 Jahre alt, zusammen, wobei sich der Ältere leichte Verletzungen zuzog. Ihre Fahrräder blieben unbeschädigt.

Wiesenthau. Beim Einbiegen von der Weiherstraße auf die Kreisstraße missachtete ein 44-jähriger Pkw-Fahrer das Vorfahrtsschild, weshalb er mit einem links kommenden 65-jährigen Fahrradfahrer zusammenstieß. Insgesamt entstand bei dem Unfall 800.- Euro Sachschaden und der Fahrradfahrer musste sich leicht verletzt ins Krankenhaus begeben.

Forchheim. In der Zeit von Montag auf Dienstag, den 27. – 28.04.20, wurde in der Äußeren Nürnberger Straße ein rot/weißes City Alu Fahrrad entwendet. Hinweise auf den Verbleib des Rades nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Tel. 09191/7090-0 entgegen.

Forchheim. Ein Dieb entwendete am Donnerstag zwischen 16 und 19 Uhr vor dem Kolpingshaus, Kolpingsplatz 1, ein dort abgestelltes Herrenrad. Es handelt sich dabei um ein Trekkingrad der Marke Steppenwolf, Typ Transterra, Farbe braun/weiß, mit Metallkorb und Lenkertasche, im Wert von 1200.- Euro. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter Tel. 09191/7090-0 entgegen.

Forchheim. Ein Motorradfahrer geriet am Freitagnachmittag auf der B470 in eine Verkehrskontrolle. Die Beamten der Polizeiinspektion Forchheim stellte dabei an seiner Buell fest, dass er sie nicht mit der originalen Auspuffanlage fährt, bei welcher der sogenannte DB-Killer fehlte, so dass das Geräuschverhalten negativ beeinflusst war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Forchheim. Ein 23-jähriger Mann geriet Freitagnacht mit seinem Pkw in eine Verkehrskontrolle. Die Beamten stellten hierbei fest, dass er unter Drogeneinfluss fährt und eine geringe Menge an Rauschgift mit sich führte. Seine Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Ein Strafverfahren ist die Folge.

IGENSDORF. Freitagnachmittag streifte der Fahrer eines Lkw den Holzgartenzaun eines Anwesens in Mittelrüsselbach, so dass zahlreiche Latten beschädigt wurden. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt trotz des angerichteten Schadens in Höhe von etwa 200.- Euro fort. Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ebermannstadt entgegen.

Ebermannstadt/Gräfenberg. Im Laufe des Freitages ereigneten sich im Dienstbereich der PI Ebermannstadt zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten. Während nachmittags ein 80jähriger Fahrradfahrer mit seinem Pedelec auf dem Gelände des Gräfenberger Bahnhofes ohne Fremdbeteiligung zu Boden fiel, ereignete sich am frühen Abend bei Gasseldorf ein ähnlich gelagerter Unfall eines 41jährigen Motorradfahrers, der ebenfalls ohne Einwirkung eines anderen Verkehrsteilnehmers beim Einbiegen in die B 470 auf die Fahrbahn stürzte.

Der Fahrradunfall blieb ohne Sachschaden, der leicht verletzte Senior wurde in das Krankenhaus nach Forchheim transportiert. Weniger glimpflich ging der Sturz des Motorrades aus, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000.- Euro, der Kradfahrer musste mit mittelschweren Verletzungen per Rettungswagen in das Klinikum Forchheim gefahren werden.

Hohenschwärz. In den letzten Tagen versuchte ein Einbrecher durch eine Terrassentüre in ein am östlichen Ortsrand von Hohenschwärz gelegenes Einfamilienhaus zu gelangen. Die Türe hielt den Hebelversuchen jedoch stand, so dass der Täter von seinem Vorhaben abließ. Die Polizei Ebermannstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Gößweinstein. In der Nacht vom Donnerstag zum Freitag beschädigte ein bisher unbekannter Täter die Eingangstüre des Seniorenwohnheimes in der Etzdorfer Straße. Durch mehrere Steinwürfe wurde die Glastüre stark in Mitleidenschaft gezogen. Der angerichtete Schaden beträgt etwa 500.- Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ebermannstadt entgegen.

Gräfenberg. Freitagmittag kontrollierten Beamte der Pi Ebermannstadt eine 58jährige Pkw-Fahrerin. Da die Dame unter Alkoholeinfluss stand, muss sie sich wegen eines Verstoßes gegen die 0,5-Promille-Grenze verantworten und sieht neben einer Geldbuße einem einmonatigen Fahrverbot entgegen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach vom 09.05.2020

Fehlanzeige.