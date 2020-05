Museen der Stadt Bamberg ab 21. Mai 2020 wieder geöffnet

Endlich ist es so weit: An der Umsetzung des Hygienekonzeptes in den städtischen Museen wird mit Hochdruck gearbeitet, damit ab 21. Mai zu den gewohnten Öffnungszeiten Besuche im Historischen Museum Bamberg und der Sammlung Ludwig Bamberg wieder möglich sind. Voraussetzung sind die Mund-Nase-Bedeckung und die Einhaltung des nötigen vorgeschriebenen Mindestabstands.

Das Historische Museum Bamberg wird seine Abteilungen schrittweise öffnen. Museumdirektorin Dr. Regina Hanemann freut sich riesig darüber, dass die neue Sonderausstellung „Tüte um Tüte“, die während der Schließzeit aufgebaut wurde, nun endlich zu sehen sein wird. „Die Plastiktüte gilt als umstrittenes Symbol unserer Konsumkultur und soll ja in Kürze abgeschafft werden. Die Ausstellung ‚Tüte um Tüte‘ widmet sich erstmals diesem kulturgeschichtlichen Objekt und hat auch ein riesiges umweltpolitisches Rahmenprogramm im Gepäck, das in Zusammenarbeit mit dem Flussparadies Franken e.V. und vielen mitwirkenden Akteuren entstanden ist. Viele Veranstaltungen daraus werden wohl in den Herbst oder ins nächste Jahr verschoben. Wir wollen aber auf jeden Fall, dass sie stattfinden“, so Hanemann. „Übrigens: Bei der Erarbeitung des Hygienekonzepts erwiesen sich überraschenderweise gerade die Pferdeboxen im alten Marstall als ideal unter den Sachzwängen der Pandemie – jeweils nur eine Person kann hier eintreten!“, berichtet die Museumsdirektorin weiter.

Es werden ab 21. Mai eventuell noch nicht gleich alle Bereiche des Historischen Museums zugänglich sein. Durch Ausweisen von Rundgängen wird die Besucherführung geändert und für einige Räume wird es Zugangsbeschränkungen geben. Nach 2021 verschoben wurde die Kabinettausstellung des Historischen Vereins Bamberg „Kleine Funde, große Geschichten – Ausgrabungen im Bamberger Dom“.

Die Sammlung Ludwig Bamberg im Alten Rathaus ist ab 21. Mai wieder zugänglich und präsentiert in der ständigen Schau „Glanz des Barock – Fayence und Porzellan“ ihre prunkvollen Kostbarkeiten. Der Beginn der Jubiläumsausstellung „Ludwig unter der Lupe“ anlässlich 25 Jahren Sammlung Ludwig in Bamberg wird leider noch ein wenig auf sich warten lassen müssen, da eine wichtige Lieferung der neuen Beleuchtung – Corona bedingt – noch immer nicht eingetroffen ist. Der Ausstellungsbeginn wurde auf den Sommer verschoben.

Ebenfalls verschoben (nach 2021) wurde die Ausstellung PAPIER des Kunstvereins Bamberg e.V., die eigentlich aktuell in der Stadtgalerie Bamberg – Villa Dessauer laufen sollte. Der genaue Wiedereröffnungstermin mit Beginn der angekündigten Fotoausstellung „ZEIT GESTALTEN“ im Sommer ist noch nicht fix.

Wann das Dokumentationszentrum zur Mikwe an den Stadtmauern 5-7 wieder öffnet, ist auch noch unklar, ebenso, wann Führungen, Seminare und Kindergeburtstagsfeiern wieder stattfinden können.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Online-Angebote der Museen zu nutzen und einen Teil der Sammlung beim neuen Museumsblog auf www.museum.bamberg.de oder auf Facebook vom Sofa aus zu erkunden.

Auch der Internationale Museumstag am 17. Mai 2020 kann heuer aufgrund der geltenden Corona bedingten Vorschriften leider nur online stattfinden.

