Landgericht Bamberg: „Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern und versuchter Totschlag“ – Öffentliche Verahndlungen

In der 20. Kalenderwoche 2020 finden am Landgericht Bamberg folgende (erstinstanzliche) Hauptverhandlungen in Strafsachen statt:

1. Das Strafverfahren gegen den 37-jährigen H. wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und anderen Delikten am 11.05.2020, 09:00 Uhr, vor der 1. Jugendkammer als Jugendschutzgericht (Az. 61KLs 1105Js 16494/19jug). Dem Angeklagten liegt zur Last, im Oktober 2019 mit der damals 5-jährigen Tochter seiner Lebensgefährtin in der gemeinsam genutzten Wohnung im Landkreis Bamberg den vaginalen Geschlechtsverkehr vollzogen zu haben. Fortsetzungstermine: 12.05.2020, 14.05.2020, jeweils 09:00 Uhr

2. Das Strafverfahren gegen den 49-jährigen L. wegen versuchten Totschlags und anderen Delikten am 13.05.2020, 09:00 Uhr, vor der 2. Strafkammer des Landgerichts Bamberg als Schwurgericht (Az. 23 Ks 1107Js 15476/19). Dem Angeklagten liegt zur Last, im September 2019,im Stadtgebiet Bamberg, seine getrennt lebende Ehefrau in einem PKW sitzend am Hals gepackt und zugedrückt, mit der Faust ins Gesicht geschlagen und einen um den Hals gebundenen Schal immer weiter zugedrückt zu haben, so dass die Geschädigte immer weniger Luft bekommen haben soll. Die Geschädigte soll nach Öffnen der Fahrertür am Boden gelegen sein. Dort soll der Angeklagte sie mindestens 30 Sekunden lang so fest auf den Kehlkopf gedrückt haben, dass die Geschädigte massive Atemnot und Todesangst bekommen haben soll. Der Angeklagte soll dabei tödliche Verletzungen der Geschädigten in Kauf genommen habenund erst nach dem zufälligen Vorbeikommen eines Zeugen von der Geschädigten abgelassen haben. Fortsetzungstermine:18.05.2020, 20.05.2020, jeweils 09:00 Uhr

3. Das Strafverfahren gegen den 23-jährigen D. wegen versuchten Totschlags und anderen Delikten am 14.05.2020, 09:00 Uhr, vor der 2. Jugendkammer als Schwurgericht (Az. 71 KLs1107 Js 13878/19 jug).Dem Angeklagten liegt unter anderem zur Last, am Abend des 22.08.2019 auf der „Sandkerwa“in Bamberg, den Geschädigten im Rahmen einer Auseinandersetzung mit der Faust zu Boden geschlagen zu haben, so dass dieser zu Boden gegangen und dort regungslos liegen geblieben sein soll. Nach kurzzeitiger Entfernung und Rückkehr zum Tatort soll der Angeklagteden Geschädigten erneut zu Boden geworfen haben und mit etwas Anlauf mit dem beschuhten Fuß ausgeholt und mit voller Wucht in Richtung Kopf des reglos am Boden liegenden Geschädigten getreten haben, wobei der Angeklagte den Kopf des Geschädigten nur knapp verpasst haben soll. Dabei soll der Angeklagte tödliche Verletzungen des Geschädigten billigend in Kauf genommen haben. Der Geschädigte soll hierdurch u.a. eine Schädelprellung und Verletzungen an der Schläfe erlitten haben. Fortsetzungstermine: 19.05.2020, 25.05.2020, 26.05.2020 jeweils 09:00 Uhr

4. Das Strafverfahren gegen den 25-jährigen I.wegen versuchten Totschlags und anderen Delikten am 15.05.2020, 09:00 Uhr, vor der Großen Strafkammer(Az. 23Ks 1107Js 19110/19). Dem Angeklagten liegt unter anderem zur Last, am Abend des 27.11.2019, auf dem Gelände des Ankerzentrums in Bamberg,in erheblich alkoholisiertem Zustand,im Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung zwischen Bewohnern, den zuvor nicht beteiligten Geschädigten angegriffen und zu Boden geschubst zu haben. Anschließend soll er dem Geschädigten mit dem beschuhten Fuß in „Fußballmanier“gegen die rechte Gesichtshälfte getreten und nach kurzzeitiger Bewusstlosigkeit des Geschädigten wiederum mit dem Fuß stampfend von oben herab gegen den Kopfgetreten haben, bis er von Sicherheitskräften überwältigt wurde. Dabei soll der Angeklagte tödliche Verletzungen des Geschädigten billigend in Kauf genommen haben. Der Geschädigte soll hierdurch eine Schädel-und Thoraxprellung,sowie verschiedene Abschürfungen erlitten haben. Fortsetzungstermin: 27.05.2020,09:00 Uhr Bezüglich sonstiger Fortsetzungstermine von bereits früher begonnenen erstinstanzlichen Strafverfahren vor dem Landgericht Bamberg wird auf die früheren Mitteilungen verwiesen