Fahndung nach Geisterfahrt mit Rollergespann zwischen Forchheim und Baiersdorf läuft – die Polizei sucht nach Zeugen

A 73, Forchheim bis Baiersdorf/Mfr. Noch immer sucht die Autobahnpolizei Bamberg nach einer Geisterfahrt auf der A 73 bei Forchheim am Freitag, den 17. April 2020 gegen 14.00 Uhr nach einem roten Rollergespann. Der vermutlich männliche Fahrer befuhr die Überholspur der A 73 offensichtlich von Forchheim-Süd bis zur Ausfahrt Baiersdorf-Nord in Mittelfranken auf der falschen Richtungsfahrbahn. Mehrere Fahrzeuge, die in Richtung Forchheim unterwegs waren, konnten im letzten Moment noch ausweichen, bevor es zu einem Frontalzusammenstoß gekommen wäre. Bei dem Gespann handelt es sich um einen rot-schwarzen Motorroller mit zwei auffälligen weißen Streifen an der Front. Noch auffälliger dürfte allerdings der einachsige Lastenanhänger mit grauer ca. 60 cm hoher Bordwand sein, der am Motorroller angehängt war. Da der Fahrer aus dem Bereich Forchheim bzw. Erlangen zu vermuten ist, bittet die Autobahnpolizei Bamberg dringend um Hinweise auf ein derartiges Gespann unter der Telefonnummer 0951/9129-510.