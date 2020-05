Blick über den Zaun: Hakenkreuze an Hofer Haus geschmiert

Hakenkreuze an Haus geschmiert

HOF. Zwei Hakenkreuze schmierten von Mittwoch auf Donnerstag bislang Unbekannte an die Fassade eines Hauses in der Friedrichstraße. Die Kripo in Hof ermittelt.

Im Zeitraum zwischen dem 06. Mai 2020, 19 Uhr, und dem 07. Mai 2020, 10 Uhr, brachten die Täter an der Wand des Hauses in der Friedrichstraße in Hof die zwei Hakenkreuze mit schwarzer Kreide an. Die Schmierereien lassen sich entfernen, weshalb kein Sachschaden entstand. Dennoch ermittelt die Kriminalpolizei in Hof wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Personen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Friedrichstraße in Hof gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Hof unter Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden