Zusätzlich zum Blutspendetermin am 12. Mai findet in Bayreuth auch am 13. Mai ein Blutspendetermin statt

Blutspende: zusätzlicher Sonderterminin Bayreuth am 13. Mai

Aufgrund der hohen Frequentierung von Spenderinnen und Spendern und des Bedarfes findet unplanmäßig ein weiterer Blutspendetermin, am Mittwoch,den 13. Mai, in Bayreuth statt. Ort Blutspendeaktion ist die Turnhalle am Roten Main in der Johannes-Sebastian Bach-Straße19, 95448 Bayreuth von 12 bis 19 Uhr. Wegen des Bedarfs an Blutspenden und aufgrund der derzeitigen Wartezeiten aufgrund erweiterter Infektionsschutzmaßnahmen findet in der kommenden Woche – zusätzlich Blutspendertermin in Bayreuth statt. Trotz des zusätzlichen Termins bitten wir die Blutspenderinnen und Blutspender sich auf Wartezeiten bei der Spende einzustellen. Erstspender benötigen für ihre Erstspender benötigen für ihre ordnungsgemäße Registratur einen Lichtbildausweis. Ort der Spendeist die Turnhalle am Roten Main in der Johannes-Sebastian Bach-Straße19, 95448 Bayreuth. In Bayern werden jeden Tag rund 2.000 Blutkonserven benötigt und nun besonders während des aktuellen Katastrophenfalles muss die Versorgung mit Blutkonserven natürlich fortan gewährleistet sein um auch weiterhin Kranke und Verletze zu versorgen. Ohne freiwillige, engagierte Blutspenderinnen und Blutspender ist dieser Bedarf nicht zu decken. Da es auch in Zukunft wichtig ist den Bedarf sicherzustellen, ist es unerlässlich neue Erstspender zu gewinnen und auch zu binden. Nur durch die Gewinnung von Erstspendern kann auch weiterhin der große Bedarf gedeckt werden.