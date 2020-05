Stadtverband für Sport dankt ausgeschiedenem Bürgermeister Lange für dessen Engagement

Dem ausgeschiedenen Bürgermeister von Bamberg, Christian Lange, hat der Stadtverband für Sport für dessen Engagement in den vergangenen sechs Jahren gedankt. Mit Lange trage in der neuen Legislaturperiode des Stadtrates ein großer Fürsprecher des Bamberger Sports nicht mehr die Verantwortung. Gleichzeitig sprach der Stadtverband einen großen Dank aus für die stets großartige Unterstützung von Anliegen der Bamberger Vereine. „Du hattest immer ein offenes Ohr – seien es Zuschüsse für die Sportstätten oder gar spontane Hilfen für in Not geratene Vereine. Auch die wieder ins Leben gerufene Fußball-Stadtmeisterschaft wird stets mit deinem Namen verbunden bleiben. Überhaupt gehörte der Kampf um den städtischen Sportetat zu deinem persönlichen Selbstverständnis und politischen Vermächtnis“, schrieb Wolfgang Reichmann namens der Vorstandschaft in der Dankesnachricht.

Der erste Vorsitzende des Stadtverbandes für Sport weiter: „Nicht vergessen wollen wir, dass vor allem der gute Kontakt miteinander und der freundschaftliche Umgangston gerade im Sport nicht nur eine große Rolle spielt, sondern unter deiner Führung stets gepflegt wurde. Und das auch überparteilich, was dich besonders ehrt. Wir hoffen, dass wir in dir – trotz der veränderten politischen Landschaft – weiterhin einen gewichtigen Fürsprecher haben werden und wünschen für die Zukunft alles, alles Gute. Nochmals danke für sechs Jahre sportliches Miteinander.“

Christian Lange (CSU) war vom 1. Mai 2014 bis 30. April 2020 Bürgermeister der Domstadt und unter anderem für den Sport zuständig. Zum Nachfolger Langes wählte der Stadtrat am Mittwoch Jonas Glüsenkamp (Grünes Bamberg).