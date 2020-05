Wieder öffentliche Gottesdienste im katholischen Seelsorgebereich Forchheim

Wieder öffentliche Gottesdienste

Seit 4. Mai 2020 ist es in Bayern wieder erlaubt, katholische Gottesdienste zu feiern. Diese Möglichkeit nutzen auch Kirchen im katholischen Seelsorgebereich Forchheim, jedoch nur in ausgewählten Kirchen und zu teilweise veränderten Gottesdienstzeiten. Allerdings müssen die nachfolgenden Rahmenbedingungen des mit der Bayerischen Staatsregierung abgestimmten Schutzkonzepts der bayerischen Diözesen eingehalten werden:

Zunächst muss darauf hingewiesen werden, dass jene, die an unspezifischen Allgemeinsymptomen leiden, Fieber oder Atemwegsprobleme haben oder Kontakt zu einem COVID-19-Erkrankten hatten, leider nicht an diesen Gottesdiensten teilnehmen können. Das bedauern die Seelsorger sehr. Gleichzeitig besteht inzwischen für diese Personengruppe die Möglichkeit, nach terminlicher Vereinbarung mit dem Pfarrbüro die Hauskommunion zu empfangen.

Für alle, die an den Gottesdiensten teilnehmen können, ist die Anzahl der möglichen Gottesdienstteilnehmer sehr begrenzt, weil das Platzangebot die Auflage erfüllen muss, dass 2 Meter Abstand zum Nachbarn eingehalten wird. Davon ausgenommen sind Paare oder Familienmitglieder in gemeinsamer Wohnung. Für Sonntagsgottesdienste ist es deshalb sehr empfehlenswert, sich telefonisch im Pfarrbüro der jeweiligen Pfarrei anzumelden. Sollten noch Plätze frei sein, können diese kurzfristig an nicht angemeldete Besucherinnen und Besucher vergeben werden. Für die Teilnehmenden ist es notwendig, kontinuierlich einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und in der Kirche die Abstandsschilder und Richtungspfeile auf dem Boden zu befolgen. In der Regel können die Kirchen nur über die Haupteingänge betreten und über Nebeneingänge wieder verlassen werden. Die Gläubigen werden gebeten, ihr eigenes Gotteslob mitzubringen und, wie bereits gewohnt, auf Weihwasser und beim Friedensgruß auf das Händeschütteln zu verzichten. An den Eingängen stehen Helferinnen und Helfer bereit, um nötige Hinweise zu geben und behilflich zu sein.

Im kath. Seelsorgebereich Forchheim starten diese eingeschränkten Gottesdienste am 9. Mai und bieten folgende Möglichkeiten der Teilnahme:

Forchheim Ost Messfeiern mit P. Weierstrass am SA 18.00 Uhr St. Anna, SO 09.00 Uhr Reuth, 10.30 Uhr St. Johannes Bosco; am MO 07.30 Uhr St. Johannes Bosco, DI 18.30 Uhr St. Anna, MI 07.00 Uhr Reuth, DO 19.00 Uhr St. Johannes Bosco (Pfr. Wünsche), FR 07.00 Uhr Reuth Weitere Gottesdienste: SO 18.30 Uhr Maiandacht St. Johannes Bosco (M. Oswald); 18.30 Uhr Maiandacht Reuth (in der Kirche!) (M. Knorr, M. Schuster); MI 15.00 Uhr Maiandacht St. Anna (KAB: R. Tasler); 18.30 Uhr Fatima-Andacht Reuth (M. Knorr). Keine Anmeldung erforderlich. Forchheim-West Messfeiern St. Josef Buckenhofen am SA 18.00 Uhr VAM, SO 9.00 Uhr , MI 9.00 Uhr Messfeiern Hl. Dreikönig Burk am So 10.30 Uhr Forchheim-Mitte Messfeiern in St. Martin SO 10.00 Uhr und 19.00 Uhr, MO 10.00 Uhr, MI 10.00 Uhr, FR 10.00 Uhr DIE und DO um 19.00 Uhr Maiandacht. Ab SA, 16.5. findet bis auf weiteres um 18.00 Uhr in St. Martin eine Vorabendmesse statt. Messfeiern in Verklärung Christi SA 18.00 Uhr VAM, SO 10.30 Uhr, DI 18.00 Uhr, FR 9.00 Uhr In St. Ottilie Kersbach und St. Anton Forchheim finden vorerst noch keine Messfeiern statt. Anmeldungen im Pfarrbüro: Tel. 09191/2234 Montag bis Freitag von 8 bis 12.30 Uhr. Außerordentliche Anmeldemöglichkeit am 8.5. von 13-17.00 Uhr und am 9.5. von 10-12.00 Uhr Heroldsbach – Hausen Messfeiern am SA 18:30, beginnend am 09.05. Hausen, 16.05. Heroldsbach, 23.05. Hausen, 30.05. Heroldsbach An Sonntagen jeweils beide Messen um 08:00 und 10:10 am 10. Mai Heroldsbach und am 17. Mai in Hausen, 24.5. Heroldsbach, 31.5. Hausen Gebetsstätte Heroldsbach Sonntags: 11 und 19 Uhr; Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag: 19 Uhr; Donnerstag und Samstag: 10 Uhr. Anmeldungen im Pilgerbüro: Tel. 09190/99 75 87 Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr

Weiterhin Livestream-Gottesdienste aus St. Martin

Aufgrund der hohen Einschaltquoten bei den Livestream-Gottesdiensten in St. Martin wird dieses Angebot vor allem für jene erhalten, die aus gesundheitlichen Gründen zu Hause bleiben müssen oder aus anderen Gründen nicht teilnehmen können. Sie können sich einschalten über www.ssb-fo.de. Die Sonntags-Messen finden weiterhin um 10.00 Uhr statt. Der Empfang der Hauskommunion nach den Live-Gottesdiensten an Sonntagen ist auf Anfrage möglich. An Werktagen im Mai finden Messfeiern am Montag, Mittwoch und Freitag um 10.00 Uhr sowie Maiandachten am Dienstag und Donnerstag um 19.00 Uhr statt. Bei diesen Livestream-Gottesdiensten ist auch eine öffentliche Teilnahme nach den geltenden Rahmenbedingungen möglich.