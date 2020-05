Kulmbach: Besuchsrecht in Alten- und Pflegeheime – Schutz der Bewohner hat oberste Priorität

Kulmbach, 07.05.2020: Die Bayerische Staatsregierung hat mit Wirkung ab Samstag, 09.05.2020 Erleichterungen bei dem zum Schutz vor Corona-Infektionen erlassenen Besuchsverbot für Altenheime und Pflegeeinrichtungen beschlossen. „Wir wissen, dass das Besuchsverbot sehr belastend für die Betroffenen ist“, betonte Landrat Klaus Peter Söllner im Rahmen eines Abstimmungsgesprächs mit Vertretern der Heimträger im Landkreis Kulmbach. Pflegebedürftige Menschen in Pflegeeinrichtungen seien durch die Corona-Pandemie aber auch besonders gefährdet. „Es ist daher eine schwierige Gratwanderung zwischen einem wirksamen Infektionsschutz durch Kontaktbeschränkungen und der Aufrechterhaltung der Teilhabe am sozialen Leben“, erläuterte Oliver Hempfling, Leiter der Führungsgruppe Katastrophenschutz am Landratsamt.

Die Vertreter der Alten- und Pflegeheime im Landkreis waren sich einig, dass das Besuchsrecht nicht einfach umzusetzen sei. „Wir bitten daher um Verständnis, dass wir Regeln aufstellen müssen“, erklärten Margit Vogel von der AWO, Rabea Viereckl von Pro Seniore, Jürgen Dippold vom BRK, Karlheinz Kuch von der Diakonie und Stefan Tippner von der Caritas. So sind nur Besuche von einer Kontaktperson pro Bewohner einmal am Tag für eine begrenzte Zeit möglich. Besucher müssen sich vorher telefonisch anmelden. Es müssen die persönlichen Daten aufgenommen werden und der Gesundheitsstatus wird abgefragt.

Besucher sind außerdem verpflichtet, einen Mund-Nasen-Schutz bzw. Alltagsmasken mitzubringen und durchgehend zu tragen. Eine gemeinsame Einnahme von Speisen und Getränken ist nicht möglich. Außerdem ist der Mindestabstand von 1,5 m zu beachten. Treffen im Freien sind unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen gestattet. Die weitere konkrete Ausgestaltung der Besuchsregelung wird von der jeweiligen Einrichtung festgelegt, da die individuellen Gegebenheiten vor Ort im Rahmen eines Schutz- und Sicherheitskonzeptes zu beachten sind. Auskünfte erteilen die einzelnen Heime.

„Helfen Sie uns, unsere Bewohner zu schützen“ lautete der abschließende gemeinsame Appell der Träger der Alten- und Pflegeheime an alle Angehörigen der Heimbewohner. „Es ist in unser aller Sinn, wenn wir auch in den kommenden Tagen und Wochen alles tun, um die Pandemie weiter erfolgreich zurückzudrängen.“

Weiterführende Informationen zu COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) und allgemeine Verhaltensregeln zur Vermeidung von Infektionen finden Sie auf www.landkreis-kulmbach.de/coronavirus.