Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 06.05.2020

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 06.05.2020

BAMBERG. Ein Mitarbeiter eines Supermarktes an der Promenade konnte Dienstagfrüh einen 25-Jährigen dabei beobachten, wie dieser 6 Dosen eines Energiegetränks in seinen Rucksack steckte und den Kassenbereich passierte, ohne diese zu bezahlen. Seine Beute hatte einen Wert von ca. 8 Euro.

Auch auf Energietrink, Bier und eine Käsestange hatte es dann am Nachmittag ein 32-Jähriger in einem Supermarkt in der Wunderburg abgesehen. Auch er wurde von einem Mitarbeiter dabei erwischt, wie er sich die Sachen in den Rucksack packte und den Laden verlassen wollte, ohne die Artikel im Wert von ca. 11 Euro zu bezahlen.

Beide erhalten eine Anzeige wegen Diebstahl, sowie Hausverbot in den entsprechenden Geschäften.

BAMBERG. Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag wurde an einem Wohnhaus im Steinweg die Außenfassade mit hellgrüner Farbe besprüht. Hier entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Die Bamberger Polizei sucht nach Personen, die zum genannten Zeitraum verdächtige Personen beobachten konnten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 zu melden.

BAMBERG. Auch am Dienstagnachmittag wurde die Bamberger Polizei von mehreren Personen informiert, dass ein Mann in der Innenstadt Passanten anpöbelt und sehr aggressiv sei. Die am Maxplatz eintreffende Polizeistreife konnte dort einen stark alkoholisierten 57-Jährigen antreffen, der sich auch gegenüber den Beamten sehr unkooperativ zeigte. Aufgrund seines Alkoholpegels und seiner Uneinsichtigkeit wurde er zur Ausnüchterung in eine Zelle auf der Dienstelle gebracht.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 06.05.2020

SCHEßLITZ. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß Dienstag, gegen 7.30 Uhr, gegen den rechten Spiegel eines Pkw Ford in der Bamberger Straße. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 06.05.2020

BAYREUTH. Einen unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer zogen Zivilbeamte der Operativen Ergänzungsdienste Bayreuth am Dienstagnachmittag aus dem Verkehr. Einen bevorstehenden Drogenvortest wollte der 29-Jährige mit künstlichem Urin manipulieren. Den Mann erwartet nun ein Bußgeldverfahren wegen einer Drogenfahrt. Kurz nach 17 Uhr kontrollierten die Zivilbeamten den Bayreuther mit seinem Fahrzeug im Industriegebiet St. Georgen. Hierbei zeigte der Mann drogentypische Auffälligkeiten. Einem Drogenvortest stimmte er zu. Bei einer vorherigen Durchsuchung fanden die Beamten bei ihm einen Beutel mit künstlichem Urin. Dieser dient dazu, einen Drogentest im Hinblick auf ein negatives Testergebnis zu manipulieren. So musste der 29-Jährige gleich eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwarten nun ein erhebliches Bußgeld, ein Fahrverbot sowie ein Eintrag im Fahreignungsregister.

BAYREUTH. Eine Streife der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt zog am Mittwochmorgen eine alkoholisierte Pkw-Fahrerin aus dem Verkehr. Beamte der PI Bayreuth-Stadt kontrollierten am heutigen Mittwoch kurz vor 01:00 Uhr einen Mercedes mit Bayreuther Zulassung. Bei der 49-jährigen Fahrerin aus Pegnitz wurde sofort Alkoholgeruch wahrgenommen, was ein Test am Alkomaten bestätigte. Aufgrund der knapp 0,8 Promille durfte sie ihren Weg so nicht mehr fortsetzen. Sie erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz mit einem empfindlichen Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot.

BAYREUTH. Um die Mittagszeit verlor eine Dame ihre Geldbörse in einem Bayreuther Geschäft. Diese wurde zwar wieder gefunden und abgegeben, im Nachhinein fehlte jedoch das Bargeld. Zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr des gestrigen Dienstags verlor eine 31-jährige Bayreutherin ihre Geldbörse in einem Geschäft in der Bayreuther Fußgängerzone. Eine bislang unbekannte Frau fand diese und gab sie an der Kasse ab. Als die Eigentümerin ihren Geldbeutel wieder in dem Laden abholte, stellte sie fest, dass das darin befindliche Bargeld fehlte. Die Polizei Bayreuth-Stadt ermittelt nun gegen Unbekannt. Zur Aufklärung der Tat werden Zeugen des Vorfalls aber vor allem die Finderin der Geldbörse, die eine schwarze Hose und einen roten Blazer trug, gebeten, sich mit der PI Bayreuth-Stadt unter Tel. 0921/506-2130 in Verbindung zu setzen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Land vom 06.05.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 06.05.2020

Forchheim. Zu einem Streit zwischen einer Frau und einem Mann kam es am Dienstagmorgen in der Bammersdorfer Straße. Der 40-Jährige beschädigte mehrere Gegenstände in der Wohnung der 37-Jährigen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 100,- €. Beim Eintreffen der Streife hatte der Mann die Wohnung bereits verlassen. Dieser begab sich im Anschluss zu einem Einkaufsmarkt in der Bamberger Straße, wo er mit einem Fahrrad mit unsicherer Fahrweise das Gelände des Supermarktes verließ. In der Bügstraße wurde er von einer Streife aufgegriffen und zur Dienststelle verbracht. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv.

Forchheim. Ein bislang unbekannter Täter stieg am Mittwoch, gegen 02.00 Uhr, in Bamberg in ein Taxi und ließ sich nach Buckenhofen fahren. Dort angekommen stieg er aus und gab an, dass er seinen Geldbeutel holen müsse und rannte davon. Die Beschreibung des Mannes: ca. 30 Jahre alt, 175 cm groß, er trug einen dunklen Kapuzenpullover und eine Einwegmaske. Dem Taxifahrer entstand ein Schaden in Höhe von 52,- €.

Dormitz. Am Mittwoch, gegen Mitternacht, wurde in der Hauptstraße ein 63-jähriger Fahrradfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeibeamten bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Der durchgeführte Test ergab einen Wert von 1,01 Promille. Den Fahrradfahrer erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 06.05.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach vom 06.05.2020

KULMBACH. Im Tatzeitraum von 27.04.2020, 17:00 Uhr bis 04.05.2020, 07:30 Uhr wurde vom Fahrradabstellplatz des Einkaufszentrums „Fritz“ (Nordseite), ein Mountainbike der Marke „Bergamont“ durch einen bislang unbekannten Langfinger entwendet. Das Fahrrad hatte einen schwarzen Rahmen mit auffälligen gelben und blauen Streifen (Highlights) und war mittels eines Spiralschlosses gesichert. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 80,- €. Die Polizei Kulmbach ermittelt nun wegen Fahrraddiebstahls und nimmt sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter unter der Telefonnummer 09221/6090 entgegen.