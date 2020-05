Corona-Benefiz-Aktion durch Forchheimer Kleinunternehmer

„Andere Wege gehen gegen Corona, anstatt auf Hohem Niveau zu Jammern“

Zwei kleine fränkische Unternehmen starten Benefiz – Plakat – Aktion um auf die wichtigsten Anti-Corona Hygienetipps hinzuweisen.

In den Kommunen Hemhofen/Zeckern, Forchheim, Strullendorf, Hirschaid und Domitz stehen seit 10 Tagen über 350 auffällige Plakate vor Supermärkten, Straßenkreuzungen und Spielplätzen. Ein gut sichtbarer Hinweis mit den wichtigsten Hygienetipps zur Vermeidung der Virusausbreitung. Somit gehen diese Gemeinden einen anderen, sehr erfolgreichen Weg und appellieren an die Vernunft der Bürger und setzen auf einfache Aufklärung und nicht auf ein blankes Regeldiktat.

Wie es dazu kam: Mitarbeiter der Forchheimer Firma PATO CONCEPT (Eventagentur, Sicherheitsdienst und Außenwerbefirma) erfahren aus Gesprächen mit Ordnungsamt und Polizei, dass bei Ausgangsbeschränkung und Corona Aufklärung zwei Problemgruppen gibt. Jugendliche zwischen 16 und 19 Jahren sowie Rentner im Alter über 67 Jahren die einen geringen Zugang zu Social-Media- Kanälen haben.

„Im Homeoffice sitzen zu bleiben, zu jammern, zu Schimpfen und mit dem Finger auf andere zu deuten ist nicht unsere Firmenphilosophie“ so Alexander Kursawe von PATO Konzept, selbst angehöriger einer Hochrisikogruppe. Erster Gedanke der Eventmanager, wie bei jeder Außenwerbekampagne müssen wir unser Zielpublikum dort erreichen, wo diese sich Aufhalten und bewegen.

Wir stellen unser Plakatständer an den 1A Werbeplätzen kostenlos zu Verfügung um Hinweisplakate anzubringen. Da die Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung (BZgA) keine Plakate kurzfristig liefern konnte musste eine weitere schnelle Lösung her.

So kam die Forchheimer Firma „FOCOS Digitaldruck“ (Digitaldruckerei, Kopien und Druckveredelung) mit ins fränkische Aktions-Boot, die sofort zusagten und für das Design und den schnellen Druck über Nacht verantwortlich zeichneten, ebenfalls kostenlos. Kurzerhand wurden sonntags nachts die entsprechenden Bürgermeister kontaktiert, welche auch unkompliziert und ohne großen Verwaltungsaufwand zusagten. Wie jedes Event auch ein Lernprozess: Es kam der Vorschlag, die Kommunen übernehmen die Spritkosten. Ein weiter Hinweis eines Bürgermeisters: Die Plakate müssen im Design optimiert werden und mit Piktogrammen versehen werden, damit diese auch Mitbürger verstehen die über nicht so gute Deutschkenntnisse verfügen.

Seit 10 Tagen hängen jetzt in den 1A Lauflagen. Auffällige blaue Eycatcher Plakate. An den Stellen wo normalerweise Veranstalter, Vereine, Gastronomen und Einzelhändler erfolgreich Plakatwerbung für Konzerte, Messen, Märkte und Sonderangebote betreiben.

Diese Hinweise werden gesehen und vom Zielpublikum optimal wahrgenommen und haben eine Hohe Erinnerungsfunktion. Die Werbeaktion ist so erfolgreich, daß die Plakate nun auch auf kleinere wetterfeste Hinweisschilder in großer Stückzahl gedruckt werden und an einigen Kommunen an den Spielplätzen angebracht werden um junge Familien und unsere jüngsten Mitbürger zu schützen. Eine Vorbereitende Maßnahme zur Spielplatzöffnung in den nächsten Tagen.

Resümee: „Auch kleinere Firmen könne etwas Unternehmen für Ihre Kunden, anstatt zu Jammern, dass der Laden geschlossen ist.“ So Daniela Kursawe Geschäftsführerin Fa. PATO CONCEPT.