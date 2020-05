Großes Aufgebot an Rettungskräften des Roten Kreuzes bei Brandeinsatz in Bayreuther Senioreneinrichtung

Am Dienstag (05.05.2020) Mittag wurden gegen ca. 12:30 ein großes Aufgebot an Hilfskräften mit dem Alarmstichwort MANV (Massenanfall von Verletzten) zu einem Brand einer Senioreneinrichtung in der Bayreuther Austraße gerufen. Rund 45 Einsatzkräfte und 8 Einsatzfahrzeuge waren vor Ort im Einsatz. Ein Patient wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus abtransportiert und 4 weiter wurden von den Rettungskräften vor Ort versorgt.

Da nach der Meldung eines Brandes in einer Senioreneinrichtung (hohe Anzahl an Bewohnern, Eingeschränkte Mobilität durch fortgeschrittenes Alter) zunächst von einer großen Anzahl von Verletzten ausgegangen werden musste, wurde eine große Zahl an Rettungskräften alarmiert. Aufgrund der Beurteilung der Lage vor Ort konnte ein Teil der Rettungskräfte bereits noch auf der Anfahrt dealamiert werden.

Am Einsatz waren folgende Einsatzfahrzeuge mit ihren Besatzungen und folgende Funktionskräfte beteiligt:

4 Rettungstransportwagen (RTW)

3 Krankentransportwagen (KTW)

1 Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)

Einsatzleiter Rettungsdienst

Des Weiteren wurden die ehrenamtlichen Mitglieder der Unterstützungsgruppe Sanitäts-Einsatzleitung (UG San EL), die Schnelleinsatzgruppe (SEG) Betreuung der BRK Bereitschaft Bayreuth und die Schnelleinsatzgruppe (SEG) Rettungsdienst Bayreuth alarmiert, konnte aber bereits noch auf der Anfahrt dealarmiert werden. Zwei ebenfalls angeforderte Rettungshubschrauber konnten ebenfalls im Anflug dealarmiert werden.