Buckenhofer Straße in Spardorf für die Durchfahrt gesperrt

ÖPNV betroffen

Die Buckenhofer Straße ist am Donnerstag, siebten Mai 2020, zwischen der Einmündung Erlanger Straße und Marloffsteiner Straße komplett gesperrt. Aufgrund von umfassenden Kranarbeiten für ein Bauprojekt ist in diesem Zeitraum leider kein Individualverkehr in der „Buckenhofer Straße“ möglich. Fußgänger und Radfahrer können am gegenüberliegenden Geh- und Radweg an der Baustelle vorbeigelangen.

Umleitung eingerichtet

Eine Umleitung ist über die Erlanger Straße (St 2240) – Marloffsteiner Straße (ERH 7) – Hauptstraße (St 2242) – Marloffsteiner Straße (St 2242) eingerichtet.

ÖPNV betroffen

Die Bushaltestellen „Rathsberger Straße“, „Luzernenweg“, „Kornblumenweg“, „Emil-von-Behring Gymnasium“ in Spardorf können in diesem Zeitraum nicht bedient werden, als Ersatzhaltestelle dient die Haltestelle „Busbahnhof Buckenhof / Spardorf“. Für die Bushaltestelle „Marloffstein Feuerwehrhaus“ wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Aufgrund der Umleitung kann es zu Verzögerungen kommen.

Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt und die Gemeinde Spardorf bitten um Verständnis für die Unannehmlichkeiten und um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.