Brauerei Nikl in Pretzfeld bietet jetzt auch 5-Liter-Partyfass

Lange geplant, doch im Zuge der Krise schneller umgesetzt: Das 5-Liter-Partyfass mit dem hellen Lagerbier „Nikl-Zwickl“, dunklem „Michala“ und „Weiße Eule“-Hefeweizen

Am Wochenende finden sich zahlreiche Besucher bei der Brauereigaststätte Nikl-Bräu in Pretzfeld ein, um ihr vorbestelltes Essen abzuholen. Zwischendurch werden die Wartenden von einem lauten Knall aufgeschreckt – fast wie im Krimi. Oh Gott … da wird doch nicht etwa … aber nein, alles ist ok, Nikl-Mitarbeiter Yuka hat gerade ein frisch abgefülltes Partyfass durch einen kräftigen Schlag mit dem Holzhammer vesiegelt. Peng!

Die Partyfässer waren ja schon in Planung, wurden jetzt aber dringend gebraucht: Die Tanks müssen leer werden. Brauer Mike Schmidt: „Obwohl die Veranstaltungen ausfallen, brauen wir Festbiere fast wie immer. So zum Beispiel ein Annafestbier – die Leute sind das gewohnt und fragen das auch nach. Auch unser Bockbier ist bereits in den Reifetanks.“ Und weil die kleinste Handwerksbrauerei der Fränkischen Schweiz nicht so viel Kapazität hat, wird ein guter Teil des Bieres jetzt in Partyfässer abgefüllt.

„Ideal für einen Grillabend mit der Familie oder fürs Wochenende!“ meint Mike Schmidt. Das Bier hält sich nach dem „Anzapfen“ des Fasses durch einfaches Herausziehen des Zapfhahns kurze Zeit im Kühlschrank. Lange sollte es dort nicht stehen, aber Nikl-Biere haben bekanntlich eine kurze Halbwertszeit …

Die Partyfässer gibts entweder zu den Bierverkaufszeiten an der Gaststätte in Pretzfeld oder im Online-Shop der Brauerei Nikl.

Bierverkaufszeiten

Freitag 10 bis 20 Uhr

Samstag 10 bis 20 Uhr

Sonntag 10 bis 14 Uhr

Unter der Woche nach tel. Absprache 09194-725025 oder E-Mail info@brauerei-nikl.de

Mehr auf der Homepage https://www.brauerei-nikl.de/