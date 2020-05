Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 04.05.2020

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Polizei stellt gestohlenes Fahrrad sicher

BAMBERG. Am Sonntagabend, gegen 20.45 Uhr, wurde in der Pödeldorfer Straße ein 30-jähriger Mann mit seinem Fahrrad einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass das Mountain-Bike Mitte März diesen Jahres in Mittelfranken als gestohlen gemeldet worden ist. Der Mann gab an, dass er das Fahrrad von einem Bekannten gekauft habe, weshalb er sich wegen Hehlerei verantworten muss. Das Fahrrad wurde von der Polizei sichergestellt.

Unfallfluchten

BAMBERG. Am Samstagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Geisfelder Straße ein grauer Ford an der Frontstoßstange vom Fahrer eines VW Polo angefahren. Obwohl der Unfallverursacher Sachschaden von etwa 200 Euro angerichtet hatte, entfernte sich dieser von der Unfallstelle, konnte aber aufgrund des abgelesenen Kennzeichens schnell von der Polizei ermittelt werden. Der 80-jährige Autofahrer muss sich wegen Unfallflucht verantworten.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Weidezaunelektrogeräte entwendet

POMMERSFELDEN. Von einer Pferdekoppel in der Flur-Nr. 1046 entwendeten Unbekannte zwei Weidezaun-Elektrogeräte inklusive dazugehöriger Batterien im Wert von ca. 500 Euro. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310.

Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

DROSENDORF. Mit schweren Verletzungen musste am Sonntagmittag eine 68-jährige Pedelec-Fahrerin durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden. In der Ortsstraße „Am Steinig“ rollte ein Fußball aus einem Grundstück auf die Straße. Die Fahrradfahrerin verriss deshalb den Lenker ihres Rades und stürzte.

Am Rad entstand ein Schaden von ca. 100 Euro.

VW Polo angefahren und geflüchtet

BUTTENHEIM. Am Sonntag, zwischen 02.00 und 09.00 Uhr wurde ein in der Hauptstraße geparkter Pkw, VW Polo, von einem noch unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Obwohl ein Schaden von ca. 1.000 Euro entstand, flüchtete der Verursacher, ohne die Polizei zu verständigen.

Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

16-Jährige musste nach Alkoholkonsum ins Klinikum

STRULLENDORF. Kaum noch ansprechbar und erheblich alkoholisiert war eine 16-Jährige am Sonntag, kurz vor 1 Uhr, als sie am Kachelmannplatz am Bahngleis unter einer Bank liegend aufgefunden wurde. Durch den Rettungsdienst musste die Jugendliche ins Klinikum eingeliefert werden.

Bei Kontrolle Rauschgift aufgefunden

HIRSCHAID. Zwei Jugendliche fielen einer Polizeistreife am Sonntag, kurz vor Mitternacht auf, weil sie im Bushaltestellenhäuschen im Georg-Kügel-Ring saßen. Bei der anschließenden Kontrolle im Rahmen der Corona-Ausgangssperre ließ einer der Beiden ein Tütchen mit Marihuana und weiteren Rauschgift-Utensilien unter den Sitz fallen. Dies blieb von den eingesetzten Polizeibeamten jedoch nicht unbemerkt. Beide Jugendlichen gaben auf Befragen zu, Rauschmittel konsumiert zu haben. Sie werden zur Anzeige gebracht.

OED Bayreuth

Alkoholsünder aus dem Verkehr gezogen

BAYREUTH. Zwei Alkoholsünder zogen Beamte der Operativen Ergänzungsdienste Bayreuth Donnerstagnacht bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet aus dem Verkehr. Zudem war einer der beiden Verkehrssünder nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Gegen 21.30 Uhr geriet zunächst ein 28-Jähriger aus dem Landkreis Tirschenreuth in eine Verkehrskontrolle im Industriegebiet St. Georgen. Hierbei stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Vortest am Alkomaten bestätigte den ersten Verdacht. Ein gerichtsverwertbarer Test ergab dann einen Wert von knapp unter 1,1 Promille. Der Mann musste sein Fahrzeug stehen lassen und ihn erwarten ein hohes Bußgeld, ein Fahrverbot sowie eine Eintragung im Fahreignungsregister.

1,1 Promille und somit im strafbaren Bereich war um 23.30 Uhr der Wert bei einem 31-Jährigen aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Der Mann war zuvor in eine Verkehrskontrolle in der Innenstadt geraten. Der Oberpfälzer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Seinen Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen, da der Mann gar keine Fahrerlaubnis besitzt. Ihn erwarte jetzt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Mit Drogen und ohne Führerschein unterwegs

BAYREUTH. Mit Drogen und ohne erforderliche Fahrerlaubnis war am Samstagabend ein 19-Jähriger mit einem Auto unterwegs. Sowohl der junge Mann, als auch der Halter des Fahrzeuges müssen sich nun dafür verantworten.

Kurz vor 19 Uhr geriet der Fahranfänger in eine Verkehrskontrolle einer Streifenbesatzung der Operativen Ergänzungsdienste Bayreuth. Zunächst stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Im weiteren Verlauf fielen den Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem 19-Jährigen auf. Ein Drogenvortest bestätigte die Einnahme von Betäubungsmitteln. Daraufhin musste der Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Er muss sich nun wegen einer Drogenfahrt und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Gegen den 24-jährigen Fahrzeughalter haben die Beamten wegen der Ermächtigung zum Fahren ohne Fahrerlaubnis ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Polizeiinspektion Bayreuth-Land

Drogenfahrt aufgedeckt

BINDLACH, LKR. BAYREUTH. Unter dem Einfluss von Drogen war am Freitagnachmittag ein 25-jähriger Autofahrer unterwegs. Beamte der Operativen Ergänzungsdienste Bayreuth kontrollierten den Mann und zogen ihn aus dem Verkehr. Ein Bußgeldverfahren ist eingeleitet.

Kurz vor 14 Uhr geriet der Bayreuther in eine Verkehrskontrolle. Der Mann gab sofort an, dass er Drogen konsumiert hätte. Ein Drogenvortest bestätigte diese Angaben. Daraufhin musste der Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Fahrzeug musste er stehen lassen. Den Mann erwarten ein erhebliches Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und ein Eintrag im Fahreignungsregister.

Betrunken unterwegs

Hollfeld. Am Sonntagnachmittag fuhr ein 41jähriger Pkw-Fahrer auf der Staatsstraße von Hollfeld in Richtung Freienfels. Kurz nach dem Ortsausgang Hollfeld überfuhr er teilweise eine Verkehrsinsel und blieb schließlich stehen. Ein hinter ihm fahrender Autofahrer, der den Vorgang beobachtet hatte, blieb ebenfalls stehen. Er ließ sich den Fahrzeugschlüssel geben und verständigte die Polizei. Die Beamten der Polizeiinspektion Bayreuth-Land bemerkten bei dem Pkw-Fahrer Alkoholgeruch. Ein Atemalkohol-Test ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Sicherstellung des Führerscheines sowie eine Blutentnahme waren die Folge. Den 41Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Er muss wohl längere Zeit auf seinen Führerschein verzichten. Sachschaden war dem Vorfall nicht entstanden.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Forchheim

Sonstiges

Forchheim. In der Zeit von Samstag, 02.05.2020 bis 03.05.2020 gegen 08:30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter eine Wandertafel im Staatswald am Auerberg. Der Sachschaden wird auf ca. 300,– Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Forchheim unter der Rufnummer 09191/7090-0 entgegen.