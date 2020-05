Bei der Stadtverwaltung wurde von privater Seite für Dienstag, 5. Mai, eine Kundgebung zum Thema „Leave no one behind – Für Evakuierung der Geflüchteten in Moria“ angemeldet. Sie findet von 17 bis 18 Uhr am Neptunbrunnen in der Fußgängerzone Maximilianstraße statt.