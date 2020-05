„Country Overshoot Day“ in Bayreuth

Anlässlich des „Country Overshoot Days“ protestierten Menschen von den Students for Future Bayreuth am Montag den 04. Mai in der Bayreuther Innenstadt. Aufgrund der getroffenen Infektionsschutzmaßnahmen hatte auch die aufmerksam gewordene Polizei nichts gegen die freie Meinungsäußerung der Studierenden einzuwenden.

Der Country Overshoot Day ist ein errechneter Tag, an welchem alle frei verfügbaren Ressourcen der Erde verbraucht wären, wenn alle Menschen auf der Welt den ökologischen Fußabdruck von uns in Deutschland hätten. Grundsätzlich bilden sich nachwachsende Ressourcen auf der Erde ständig neu, wie zum Beispiel Holz sodass Menschen sie relativ unbedenklich nutzen können. Heutzutage nutzen wir aber viel mehr Ressourcen pro Jahr, als nachproduziert wird. Wir kaufen also gewissermaßen den Laden leer, welcher sich über Jahrmillionen in der Erdgeschichte gefüllt hat.

Im Gegensatz zum Earth Overshoot Day bezieht sich der Country Overshoot Day nur auf ein Land und errechnet, welche Auswirkungen es hätte, wenn die ganze Welt so leben würde, wie die Menschen in diesem Land. So zeigt sich ziemlich eindeutig, dass die Industrieländer mehr Ressourcen verbrauchen und so auf Kosten des Großteils der Menschheit und der zukünftigen Generationen leben. Der Earth Overshoot Day ist in diesem Jahr am 29. Juli. Das ist immer noch etwa fünf Monate zu früh, aber in Deutschland sind wir bereits am 3. Mai dran.

Wie keine andere Zahl zeigt der Country Overshoot Day mit harten Fakten, dass unser heutiger Lebensstil nur auf Kosten anderer und zukünftiger Menschen möglich ist. Der Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlage sollte unser oberstes Ziel sein und das auch aus ganz egoistischen Gründen. Der Schutz der Erde ist gleichzeitig auch der Schutz der Menschheit.