Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 03.05.2020

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 03.05.2020

Bamberg. Ein Mountainbike der Marke Stevens wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Jahnstraße entwendet. Der Eigentümer beziffert den Wert seines Rades auf 800,- Euro.

Bamberg. Sachschaden in Höhe von 400,- Euro verursachte ein Unbekannter an einem Roller. Das Motorrad war in der Nacht vom letzten Samstag auf Sonntag in der Maria-Ward-Straße umgeworfen worden.

In der Hegelstraße wurde am Samstag, um 22.20 Uhr, an einem geparkten Pkw aus zwei Reifen die Luft herausgelassen. Der Täter wurde dabei beobachtet, konnte jedoch flüchten. Eine Fahndung verlief negativ.

Ein VW Bus wurde Im Färbersgarten beschädigt. Hier wurde die Dachreling angegangen, der Täter hinterließ Schaden in Höhe von 1000,- Euro.

Bamberg. Eine Unfallflucht wurde aus dem Bereich der Gaustadter Hauptstraße gemeldet. Auf dem Parkplatz eines dortigen Supermarktes wurde ein geparkter Pkw angefahren. Der Unfallverursacher, offenbar mit einem Anhänger unterwegs, flüchtete, obwohl 3000,- Euro Schaden entstand.

Bamberg. Mit seinem nicht versicherten E-Scooter war am Samstag, um 12.45 Uhr, ein 30-jähriger im Bereich der Kettenbrücke unterwegs. Die Weiterfahrt wurde von der Polizei unterbunden, der Mann erhält eine Anzeige.

Bamberg. Mit einem auffälligen Fahrrad wurde am Samstag, gegen 23 Uhr, am Babenbergerring ein 34-jähriger kontrolliert. Wie sich herausstellte, war das Rad offenbar von ihm gestohlen worden. Die Polizei sucht nun den Eigentümer des Rades. Es handelte sich um ein türkises City-Bike der Marke Prophete im Wert von mehreren hundert Euro.

Ein weiteres Fahrrad wurde in der Robert-Bosch-Straße bei einem Wohnsitzlosen sichergestellt. Auch hier wird der Besitzer gesucht, es handelt sich um ein schwarzes Fahrrad der Marke Staiger, Typ Sydney.

Entsprechende Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter Tel. 0951/9129-210.

Bamberg. Im Laufe des Samstags wurden in der Scheubelstraße die beiden Kennzeichen BA-VD 13 von einem abgestellten Opel entwendet.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 03.05.2020

AMLINGSTADT. Auf der Kreisstraße BA 25 kam am Samstagabend ein 24-jähriger Fahrer eines VW Polo von der Fahrbahn ab. Der junge Autofahrer fuhr hierbei von Hirschaid in Richtung Amlingstadt und geriet nach einer Rechtskurve mit seinem Pkw ins Schleudern, fuhr in den Straßengraben und überschlug sich mehrfach. Nach ca. 50m kam der Pkw auf der Seite in einem Feld zum Liegen. Der junge Fahrzeugführer kam mit diversen Prellungen, einem Schleudertrauma und mit Verdacht einer Unterarmfraktur in das Krankenhaus.

Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 2.500,- EUR. Weiterhin wurde noch ein Leitpfosten beschädigt. Die Kreisstraße wurde an der Unfallstelle kurzfristig mit Hilfe der Feuerwehr gesperrt und nach der Unfallaufnahme wieder freigegeben. Insgesamt waren ca. 50 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren im Einsatz. Als Unfallursächlich war zu hohe Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn.

WAIZENDORF. Am Samstagnachmittag, gegen 13.40 Uhr, überholte eine 30-jährige Fahrzeugführerin auf der ST 2254 zwischen Waizendorf und Obergreuth mit ihrem Mazda einen 66-jährigen mit seinem schwarzen Daimler-Benz trotz Gegenverkehr. Der Gegenverkehr, eine 54-jährige Fahrzeugführerin mit einem Opel, musste um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden in den Grünstreifen ausweichen, blieb aber unverletzt und ohne Sachschaden. Beim Einscheren während des Überholvorganges streifte die 30-jährige mit ihrem Mazda den Pkw des 54-jährigen an der linken Fahrzeugseite. Nach dem Unfall flüchtete die 30-jährige in Richtung Bamberg. Das amtl. Kennzeichen konnte aber von den Beteiligten notiert werden, was dann auch zur Ermittlung der Flüchtigen führte. An beiden Pkws entstand ein Gesamtschaden i.H.v. 10.000,- EUR. Personen wurden nicht verletzt. Gegen die 30-jährige Unfallverursacherin wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht aufgenommen.

BREITENGÜßBACH. Auf dem Parkplatz der Fa. EDEKA im Industriering wurde ein grauer Ford Focus an der linken Fahrzeugseite angefahren und beschädigt. Der Ford Focus wurde in der Zeit von 11.20 Uhr bis 12.00 Uhr von einem blauen Pkw angefahren. Am Pkw entstand ein Sachschaden von 1.500,- EUR. Der Unfallflüchtige fuhr von der Unfallstelle weg, ohne den Unfall zu melden oder eine Nachricht zurück zu lassen. Wer hat den Unfallhergang beobachtet? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter 0951/9129-310 entgegen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 03.05.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Land vom 03.05.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 03.05.2020

Heroldsbach, Lkr. Forchheim. Im Zeitraum von vergangenen Donnerstag auf Samstag, wurde ein in der Unteren Hauptstraße geparkter, grauer, Suzuki, durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 1000 Euro. Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Schadensverursacher machen?

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 03.05.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach vom 03.05.2020

Fehlanzeige.