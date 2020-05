Landkreis Erlangen-Höchstadt: Künstler aus drei Landkreisen engagieren sich für Toy Run

Mit Kunst Gutes tun oder wie gut uns die Kunst tut.

Rückblick 2019! „Kunst im Garten, ein Garten voller Kunst, Kunst & Garten, …“ – wie lange haben wir letztes Jahr überlegt und geplant bis wir schließlich mit vielen Besuchern unsere kleine aber feine Kunstausstellung in Hallerndorf stattfinden lassen konnten. Wir, ein Zusammenschluss von 6 Künstlern aus dem Raum ERH, FO und BA, durften am ersten Juliwochenende eine wundervolle Zeit verbringen, uns mit den Gästen über die wunderschönen Farben der Natur, die Materialien, aus denen wir unsere Kunst fertigen und über Gott und die Welt unterhalten. Unbeschwert schlenderten wir durch den Garten, schauten uns die Werke aus Metall und Keramik, die Arbeiten aus Stoff und auf Leinwand an und bewunderten die einzigartigen Edelsteine in der Nachmittagssonnen. Wir feierten diesen Moment, steckte doch so viel Herzblut in diesem kleinen Event. Mit dem „Verkauf“ von Kuchen und Getränken fütterten wir ein kleines Spendenschwein…was konkret mit dem Geld geschehen sollte war offen – bis heute!

Und dieses Jahr – 2020 – COVID-19 ist das beherrschende Thema, Soforthilfen und Ausgangs-beschränkungen, Hygieneregeln und „socialdistancing“ bestimmen unseren Alltag! An Kunst nicht zu denken – keine Kunsthandwerkermärkte, keine Vernissagen und Ausstellungen und erst recht kein ungezwungenes Zusammenkommen vieler Menschen, die (neu)gierig nach Farbe, Form und Kreativität sind. Wie wichtig die Kunst für uns und vor allem auch für unsere Kinder ist, zeigen diverse Studien. Kunst verbindet, Kunst unterhält, Kunst therapiert – in welcher Form auch immer sie interpretiert oder gelebt wird.

Umso mehr habe ich mich gestern früh, als ich mich mal wieder im „SocialMedia-Lebensraum“ aufgehalten habe, gefreut einen Bericht über einen meiner Bekannten und Künstler zu lesen. Er ist der Grund dieser kleinen Erzählung.

Kunst versteigern: für einen guten Zweck!

Berti Gaksch malt abstrakte Bilder. Eines davon versteigert er aktuell als Unterstützer des gemeinnützigen Vereins Toy Run – Träume für kranke Kinder Erlangen e.V. für den guten Zweck. Eine Idee, die mich zum Nachdenken bewogen hat. Wenn unsere Kinder momentan eh schon so sehr unter all den Regularien der aktuellen Situation leiden, wie ergeht es dann erst den kleinen Patienten, die im Krankenhaus liegen müssen und wohlmöglich noch nicht mal ihre nächsten Verwandte sehen können – aus Sicherheit und zu ihrer eigenen Sicherheit…?!?

Wie mir Marion Müller, 1. Vorstand des Vereins und selber seit Jahren Mitarbeiterin der Kinderklinik in einem langen und bewegenden Gespräch erzählte, sind die Kinder dankbar für jede Freude, Beschäftigung und Ablenkung, die man ihnen während ihres oftmals auch länger andauernden Krankenhausaufenthaltes bringen kann. Vieles hierfür kommt von großzügigen Spenden mitfühlender Mitmenschen. An diesen Samstag hätte in Erlangen besagter „Toy-Run“ stattfinden sollen, bei dem u.a. viele Motorradfahrer ihre Spenden zur Kinderklinik gebracht hätten – er entfällt leider. Als Alternative hat der Verein kurzerhand umorganisiert und eine „Toy-Run-Tag-Spendenaktion“ am 2. Mai von 8-22h ins Leben gerufen. (alle Infos hierzu unter: www.toyrun.de)

Aus diesem Grund geht der Inhalt unseres kleinen Sparschweinchens von „unserer Kunst im Garten“ an den Verein – und vielleicht gibt es ja da draußen in der Region noch den ein oder anderen Künstler, der helfen möchte und sich der Idee „mit Kunst Gutes zu tun“ anschließen möchte.

Wir von der Schmuckschmiede Adelsdorf werden uns dieser Auktionsidee auch anschließen – wir versteigern ein kleines Unikat aus unserer GoldschmiedeWerkstatt. Zudem möchten wir alle teilnehmenden Künstler und natürlich auch alle Interessierten, sobald es die aktuelle Situation zulässt, zur Ausstellung von Berti Gaksch (hoffentlich) im Herbst diesen Jahres in unsere Räumen einladen, denn auch hier werden noch einmal 10% der Bilderlöse gespendet.

Text: Amelie Weidhaus

Wie das funktioniert?

E-Mail an marion.mueller@toyrun.de mit Eurem Kontakt und einem Bild von dem zu versteigernden Kunstwerk schicken. Danach könnt Ihr über Eure Seite bei Facebook – Instagram & Co. oder über Eure Homepage das Kunstwerk versteigern (Auktionslaufzeit 7 – 14 Tage) das entscheidet Ihr am besten selber) – gebet bitte ein Mindestgebot an. Ende Mai meldet Ihr dann ganz einfach den Gewinn der Aution und helft somit den Kindern