Eckental: Black Lions schaffen über 110.000 Liegestützen – das etwas andere Training

Black Lions schaffen über 110.000 Liegestützen

Insgesamt 34 Footballspieler gaben in 22 Tagen alles, ein Spieler knackt die 10.000-Marke

Eckental – Die Black Lions versuchen sich fit zu halten. Da die Sportplätze seit mehreren Wochen gesperrt sind und das Mannschaftstraining eingestellt ist, versuchen sich die Spieler weiterhin als Team zu motivieren. So wurde von Abteilungsleiter Oliver Christiann der Liegestütz-Wettbewerb zwischen dem Offense und Defense Team ausgerufen. Dieser Wettbewerb lief 22 Tage. Die Teams bestehen anders als bei anderen Sportarten im Angriff und in der Verteidigung aus komplett unterschiedlichen Spielern.

Die Verteidigung musste allerdings deutlich mehr Kraft reinstecken, da diese aktuell nur 15 Spieler zur Verfügung hatte, während der Angriff auf 19 Spieler zurückgreifen konnte. Die Defense war zu Beginn deutlich zurück, konnte sich aber richtig steigern. Am Ende landete die Offense bei 54.165 Liegestützen, während die Defense mit sagenhaften 58.107 Liegestützen den Wettbewerb drehen und am Ende gewinnen konnte. Im Schnitt machte jeder Spieler über 3.300 Liegestützen. „Ich bin unglaublich stolz auf beide Teams. Das wir die 112.000 Marke zusammen knacken konnten hätte ich so nie erwartet“, so Oliver Christiann. Der bester Spieler der Offense war Offense Tackle Olaf Schöning mit 9.453 Liegestützen. Der beste Spieler kam jedoch aus der Defensive, der Linebacker Thomas Pöferlein schaffte mit 10.070 Liegestützen als einziger sechsstellig in den 22 Tagen.