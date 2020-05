Wasserwachtstation am Fichtelsee erhält Baugenehmigung

Symbolischer Spatenstich der Wasserwachtstation am Fichtelsee

Am vergangenen Dienstag (28.04.2020) wurde, unterBerücksichtigung der derzeitigen Situation,im engsten Kreis,unter Ausschluss der Öffentlichkeit, der feierliche Spatenstich für den Neubau der Wasserwachtstation am Fichtelsee symbolisch begangen. Landrat Herman Hübner und Karl Heinz Glaser (zweiter Bürgermeister der Gemeinde Fichtelberg) überreichten, die Baugenehmigung für die neue Wachstation der Wasserwacht am Fichtelsee an den Kreisvorsitzenden des BRK Kreisverbandes Bayreuth Peter Maisel und Kreiswasserwachtvorsitzenden Hans Joachim Seibel am neuen Standort. Bis zur Genehmigung des Baus der benötigten Wachstation am Fichtelsee, war es ein langer weg.

Bereits 2016 wurde aufgrund der Notwendigkeit einer ordnungs-und zeitgemäßen Unterbringung der wachhabenden, ehrenamtlichen Wasserwächter vor Ort am See, mit den Planungen einer neuen Unterkunft begonnen. Der bis dahin zur Verfügung stehenden, 1989 errichtete Raum, war in die Jahre gekommen und entsprach nicht den heutigen Anforderungen und Bestimmungen einer Wachstation. Auch für die ehrenamtlichen Mitglieder der Wasserwacht, die in ihrer Freizeit und unentgeltlich das Gewässer absichern, für die notfallmedizinische Erstversorgung von Wanderern und Spaziergängern rund um den See im Einsatz sind und sich zu dem um den Naturschutz kümmern, waren die bestehenden Verhältnisse nur noch schwer tragbar. Aufgrund des hohen Freizeitwertes des Sees und der hohen Frequentierung und seiner Bedeutung als Naherholungsziel, stieg aber gleichzeitig der Bedarf einer Absicherung durch die Kameradinnen und Kameraden der Wasserwacht, um die Sicherheit der Badegäste, Bootsfahrer, Wanderer, Spaziergänger und Restaurant-und Hotelgäste zu gewährleisten. In der jüngsten Vergangenheit wurden die Einsatzkräfte der Wasserwacht einige Male bei Veranstaltungen am See in besonderer Weise gefordert. Diese Einsätze zeigen wie überlebenswichtig die Anwesenheit der Rettungsschwimmer der Wasserwacht am See ist und wie notwendig eine ordnungsgemäße Unterkunft, direkt am See, für die Sicherheit aller Besucher dort ist. Der BRK Kreisverband Bayreuth und die Kreiswasserwacht Bayreuth bedanken sich bei allen Unterstützern des Projektes, insbesondere bei Landrat Herman Hübner und Karl Heinz Glaser (2. Bürgermeister der Gemeinde Fichtelberg) und den Bayerischen Staatsforsten für ihren Einsatz, für Schaffung der Grundlage eines wichtigen Meilensteins für eine erfolgreiche Zukunft der Rot-Kreuz-Arbeit am Fichtelsee und damit im gesamten Fichtelgebirge.

Weiterhin gilt der Dank des Roten Kreuzes und der Wasserwacht Bayreuth Herrn Bernd Deyerling für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Vielen Dank! Nach der Bauphase wird den zur Absicherung des Fichtelsees eingesetzten Mitgliedern der Wasserwacht (die hierzu aus den Ortsgruppen des gesamten Landkreises Bayreuth zusammengezogen werden) in ihrer neuen Wasserwachstation ausreichend Raum für die Behandlung von Patienten, Aufenthalts,-Ruhe-, Versorgungs-. Verwaltungs-und Sanitärräume zur Verfügung stehen, sowie ausreichend Platz zur sicheren Unterbringung, Reinigung und Trocknung der Rettungsausrüstung.