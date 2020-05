Stadtverband Bamberg gratuliert Dietfried Fösel zum 80. Geburtstag

Der jahrzehntelange Vorsitzende des ASV Gaustadt, Dietfried Fösel, feiert heute seinen 80. Geburtstag. Glückwünsche hierzu bekam der bekennende Franke vom Stadtverband für Sport Bamberg. In der von Vorsitzendem Wolfgang Reichmann und Vorstandsmitglied Robert Hatzold verfassten Gratulationsnachricht heißt es wörtlich unter anderem: „Wir wünschen dir alles Gute, vor allem: bleibe Gesund. Der Stadtverband für Sport dankt dir für dein weit überdurchschnittliches ehrenamtliche Engagement. Seit über 30 Jahren als Vorsitzender des ASV Gaustadt, als Richter im Fußball Sportgericht oder als Mitarbeiter des KSV Bamberg – nicht jeder Fußball Funktionär kann auf so unterschiedliche Tätigkeiten und vor allem über so viele Jahrzehnte im Ehrenamt zurückblicken. Dein langjähriges Wirken wurde im Sommer 2009 mit der Aushändigung des Bundesverdienstkreuzes am Bande auch entsprechend gewürdigt. Nicht vergessen dürfen wir deine Zeitungsberichte für den Fränkischen Tag. Oder um deine Worte zu verwenden: für die hiesige Gazette. Dein Kürzel „df“ im FT ist jedem Sportler bekannt, sagen wir fast jedem Sportler.“

Wolfgang Reichmann richtete sich neben den Glückwünschen für den Stadtverband noch mit weiteren Gedanken an den Jubilar. So erinnert er sich „noch gut an die unglaublich amüsanten und informativen Interviews für den BR, an die großartigen Auf- und traurigen Abstiege des ASV Gaustadt, die ich als freundschaftlicher Zaungast miterleben durfte. Dein unermüdlicher ehrenamtlicher Einsatz garniert mit einem gewissen Schalk im Nacken wird immer ein persönlicher Maßstab für andere sein“.

