Stadt Baiersdorf sucht noch Teilnehmer für´s STADTRADELN und ruft die Bevölkerung zum Mitmachen auf

Drei Wochen für das Klima radeln.

Die Stadt Baiersdorf beteiligt sich am „STADTRADELN“ zwischen 01. Mai und 21. Mai.

Die Stadt Baiersdorf hat sich entschieden, nach dem großen Erfolg im letzten Jahr, auch im Jahr 2020 an der Aktion Stadtradeln (www.stadtradeln.de) teilzunehmen. Als fahrradfreundliche Kommune will die Meerrettichstadt das Radeln für ein gutes Klima vom 01. Mai bis zum 21. Mai unterstützen. Ursprünglich war eine Auftaktveranstaltung rund um das Thema „Fahrrad“ in geplant um möglichst viele BürgerInnen zu erreichen. Aufgrund der Situation hat die Stadtverwaltung und der Radverkehrsbeauftragte diese abgesagt. Um dennoch ein wenig Abwechslung zu schaffen und da auch jeder Einzelne etwas für das Klima und die Gesundheit beitragen kann wird die Aktion STADTRADELN vom 01. Mai bis 21. Mai stattfinden. Stadtradeln ist eine nach Nürnberger Vorbild weiterentwickelte Kampagne des Klima-Bündnisses, des größten Netzwerks von Städten, Gemeinden und Landkreisen zum Schutz des Weltklimas, dem rund 1700 Mitglieder in 26 Ländern Europas angehören. Im Rahmen des Wettbewerbs treten Teams z. B. aus Kommunalpolitikern, Schulklassen, Vereinen, Unternehmen und Bürgern für Radförderung,Klimaschutz und Lebensqualität in die Pedale. Im Zeitraum von 01. Mai bis 21.Mai sollen an 21 aufeinander folgenden Tagen möglichst viele Kilometer beruflich und privat CO2-frei mit dem Rad zurückgelegt werden. An der Kampagne Stadtradeln können Mitglieder des Kommunalparlaments einer teilnehmenden Kommune mitmachen, daneben Bürgerinnen und Bürger einer teilnehmenden Kommune sowie alle Personen, die in der teilnehmenden Kommune arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen. Die Anmeldung/Registrierung erfolgt unter www.stadtradeln.de/-baiersdorf. Hier können z. B. Teams gebildet werden oder man kann sich Teams anschließen. Teilnehmende mit Internetzugang registrieren sich mit ihrem Namen und ihrer E-Mail-Adresse für den Online-Radelkalender (www.stadtradeln.de/radlerbereich). Nach erfolgreicher Registrierung können dann dort die Kilometer eingetragen werden, die automatisch dem Team und der Kommune gutgeschrieben werden. Teilnehmende mit einem Smartphone können über die Stadtradeln-App (www.stadtradeln.de/app für Android und iOS-Systeme) Kilometer eintragen: Zum einen händisch (ein Einloggen über das Internet ist dann nicht mehr notwendig) oder noch einfacher via GPS-Funktion, die die exakte Route aufführt und die zurückgelegten Kilometer berechnet. Jeder Kilometer, der innerhalb des 21-tägigen Aktionszeitraums vom 01. Mai bis 21.Mai beruflich oder privat mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann gezählt werden. (Rad-)Wettkämpfe und Training auf stationären Fahrrädern (Indoor-, Spinbikes o. ä.) sind dabei ausgeschlossen. E-Bikes hingegen sind erlaubt. Die geradelten Kilometer können z. B. mit einem Kilometerzähler, Fahrradcomputer, der Stadtradeln-App oder einem Radroutenplaner ermittelt bzw. geschätzt werden. Fast 300000 Menschen aus 885 Kommunen folgten im letzten Jahr diesem Aufruf und legten mehr als 59 Millionen Kilometer auf dem Fahrrad zurück.