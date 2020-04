Heiligenstädter Altbürgermeister Daum feierte 100. Geburtstag

Gratulation per Videobotschaft und durchs Fenster

Altbürgermeister Johann Daum, einziger Ehrenbürger des Marktes Heiligenstadt i. OFr. feierte am 28. April 2020 seinen 100. Geburtstag. Per Videobotschaft gratulierte im Namen von Ministerpräsident Dr. Markus Söder Staatsminister Florian Herrmann, Bürgermeister Helmut Krämer und der Bamberger Landrat Johann Kalb. Viele Glückwunschschreiben aus Nah und Fern beförderte die Post am 27. und 28. April in das Tabea-Seniorenzentrum Heiligenstadt i. OFr. Auch von der SPD-Spitze aus Berlin kamen Geburtstagsvideos, und so gratulierte Martin Schulz, Thomas Oppermann und Lars Klingbeil. Bundestagsabgeordneter Andreas Schwarz gratulierte persönlich.

Trotz der aktuellen Corona-Umstände ließ es sich Heiligenstadts Bürgermeister Helmut Krämer, 2. Bürgermeister Johannes Göller und Geschäftsleiter Rüdiger Schmidt sowie Landrat Johann Kalb und Heiligenstadts neuer Bürgermeister Stefan Reichold nicht nehmen, durch die Fensterscheibe im Tabea-Seniorenzentrum zu gratulieren. Als Überraschung wartete nach einem kleinen Geburtstagsständchen Landrat Kalb mit der Landkreis-Medaille des Landkreises Bamberg auf. Bürgermeister Helmut Krämer überreichte eine Urkunde und Erinnerungsbilder an den Jubilar. Sehr gerührt nahm er Anteil am Eintrag in das Goldene Buch des Marktes Heiligenstadt i. OFr., der wenigen Ehrengäste, wo sich der Jubilar zum Schluss selbst verewigen durfte. Auch im Goldenen Buch des Landkreises Bamberg hat sich Johann Daum an seinem 100. Geburtstag verewigt.

In seiner kurzen Rede würdigte Bürgermeister Krämer die Verdienste des Altbürgermeisters und freute sich, dass Daums Wunsch, einmal 100 Jahre alt zu werden, in Erfüllung gegangen ist. Er bezeichnete ihn als politisches Urgestein, der Heiligenstadt i. OFr. geprägt hat wie kein anderer. Gemeindegebietsreform 1971, Landkreisreform, Städtebausanierung, Flurbereinigung, Hochwasserfreilegung, Marktplatzgestaltung und vieles andere mehr tragen die Handschrift des Jubilars. Der Bau der Hauptschule, Turnhalle und Freisportanlagen, der Neubau der Kläranlage und Kanalisation von Heiligenstadt i. OFr. und Traindorf waren weitere große Maßnahmen.

Wie beliebt der Jubilar immer noch ist, zeigt, dass 30 Jahre nach Ende seiner Bürgermeisterzeit vielen Menschen aus der Region der „Daums-Schorsch“ noch in guter Erinnerung ist. Daum fühlt sich nach einem kurzen Aufenthalt in Bamberg im Seniorenheim Tabea, Heiligenstadt i. OFr., sichtlich wohl. Daum war von 1960 bis 1972 Kreisrat des Landkreises Ebermannstadt und von 1972 bis 2002 Mitglied des Kreistages Bamberg. Er engagierte sich in vielen Organisationen und interessiert sich noch heute für die Geschehnisse in der Region. Landrat Johann Kalb würdigte seine Verdienste bei der Landkreisreform und bei vielen Entscheidungen im Kreistag Bamberg. „100 Jahre – eine starke, positive Persönlichkeit, viel Verhandlungsgeschick und große Menschlichkeit“, skizzierte Kalb den Jubilar. Der Markt Heiligenstadt i. OFr. und der Landkreis Bamberg wünschen Johann Daum alles Gute und noch eine gute Zeit.