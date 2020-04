Löwenbräu Adelsdorf: Frisches Bier statt Frischer Milch

Was macht eine Brauerei mit den vollen Fässern? Löwenbräu Adelsdorf hat eine innovative Lösung: „Auch wir haben wie vielen andere Brauereien noch einiges an Fassbier bei uns in den Kühlhäusern stehen. Da unser Hauptgeschäft eigentlich die Gastronomie, Bierkeller (Biergarten, in Franken geht man auf´n Keller) und Hotel ist ist, wurden unsere Umsätze fast auf null (ohne Eigenverschulden) runtergefahren. Da wir Unternehmer sind und keine Unterlasser haben wir was unternommen und uns dazu Gedanken gemacht wie wir unser Fassbier losbekommen. Wir haben den „Felsenkeller To Go“ und „Bier To Go“ letzte Woche ins Leben gerufen. Bekannt gemacht haben wir das Ganze durch die modernen Medien wie Facebook und Instagram. Wie haben es wir gemacht? Wir haben folgenden Text geschrieben:

Felsenkeller to go!

Es geht los!

Normalerweise wäre bei diesen Temperaturen unser Felsenkeller schon längst geöffnet. Leider können wir euch weder in unseren Wirt(h)haus noch in unseren Felsenkeller bewirten. Wir wollen aber nicht dass ihr auf unsere Kellerwaldspeisen und frisches Kellerbier verzichten müsst. Deshalb starten wir am Samstag von 14:00 – 18:30 Uhr und am Sonntag von 11:30 – 18:00 Uhr mit Essen und Bier „Felsenkeller to go“.

Das tägliche Speisenangebot sowie die Öffnungszeiten findet ihr auf unserer Homepage (https://www.hotel-zum-loewenbraeu.de/felsenkel…/keller-to-go )

Ihr braucht kein Geschirr oder Verpackungsmaterial mitnehmen. Alles wird in umweltfreundlichen kompostierbaren Verpackungen von uns eingepackt.

Auch wir haben noch, wie viele andere Brauereien Fassbier in unserem Kühlhaus stehen. Es wäre doch sehr schade den guten Stoff einfach in den Gully zu leeren!!! Deshalb bieten wir auch Bier To Go an. Den Liter frisches Fassbier könnt ihr deshalb für 2,00 Euro erwerben. Wie funktioniert das Ganze? So wie früher! Ihr bringt einfach irgendein Gefäß mit, das mit Bier befüllt werden kann. Es geht los bei der Milchkanne, Blumenvase, Karaffe, Eimer einfach alles was ihr euch vorstellen könnt um das leckere Kellerbier nach Hause zu euch zu transportieren.

Wie wäre es eine Fahrradtour entlang unseres Kellers zu machen, die Kinder bekommen eine Bratwurstsemmel auf die Hand, die Eltern z.B. eine fränkische Pizza To Go und dazu a Seidla Kellerbier in die Fahrradflasche. Alle sind Glücklich und weiter geht der Familienausflug!

Noch ein wichtiger Hinweis für alle. Es muss überall der Mindestabstand von 1,50m eingehalten werden und die Freifläche ist keine Aufenthaltsfläche, d.h. nach Erhalt der Speisen ist der Felsenkeller umgehend zu verlassen.

Wir freuen uns auf euren Besuch!

Die Resonanz war großartig! Aber seht selbst:

Ich hab mal die besten Bilder angehängt in welchen Gefäßen die Leute alles Ihr Bier nach Hause holen. Früher war es ja auch nicht anderes und das Bier wurde von den Kindern in der Milchkanne nach Hause gebracht. Wir haben diese Tradition wieder aufleben lassen.

Wir haben uns jetzt braune 1 Ltr. Milchflaschen bestellt und verkaufen dann „frisches Bier“ anstatt „frischer Milch“.

Hans-Günter Wirth

Geschäftsführer

Zum Löwenbräu OHG