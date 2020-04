IMPULS während der stillen Zeit ohne Gottesdienste

Worauf es ankommt, wenn er kommt

Acht Strophen hat das Lied unseres früheren Generalvikars Alois Albrecht. Und sie wollen alle eine Antwort auf die Frage geben: Worauf kommt es denn an, wenn Er kommt?

Ab dem 04. Mai soll es wieder möglich sein, dass in unseren Kirchen Gottesdienste gefeiert werden. Bereits im Vorfeld laufen die Überlegungen, welche Vorsichtsmaßnahmen getroffen und Hygienevorschriften eingehalten werden müssen. Worauf kommt es also an bei unseren Gottesdiensten im neuen Corona Zeitalter?

Dem Lied möchte ich zwei Strophen hinzufügen.

1. Der Herr wird nicht fragen:

Wie lange warst du schon nicht mehr in der Kirche?

Wann hast du zum letzten Mal gebetet?

Seine Frage wird lauten: Hattest Du Sehnsucht nach mir und der Gemeinschaft der Heiligen?

2. Der Herr wird nicht fragen:

Welchen Mundschutz trägst Du?

Hast Du genügend Abstand gehalten?

Seine Frage wird lauten: Hast Du mich gesehen?

Gabst Du auf mich acht?

Ich saß neben Dir als Deine Schwester oder Dein Bruder!

In der Diskussion, was am 04. Mai möglich ist, wenn Gottesdienste wieder gefeiert werden können, spüre ich selber, wie sehr mich die (eventuellen) Einschränkungen blockieren. Steht die Pflicht vom Tragen eines Mundschutzes dem Wesen der Liturgie nicht nur im Wege, sondern macht es die Feier unmöglich? Wie kann gesungen und gebetet werden mit Schutzmaske? Aber eigentlich freue ich mich darauf, endlich wieder mit Menschen, die mir bedeutsam sind, zusammen Gottesdienst zu feiern. Vielleicht finden wir – finden sich Wege, die diese Gemeinschaft – trotz aller Auflagen – ermöglichen. Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde. Heute wird getan oder auch vertan. Tun wir jetzt alles dafür worauf es ankommt, wenn er kommt!

Georg Zametzer

IMPULS ist eine Artikelserie des Katholischen Seelsorgebereichs Hausen-Heroldsbach

