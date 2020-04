Bayreuther Ferienausschuss diskutiert Neubauprojekt Stadtarchiv

Der Ferienausschuss des Stadtrats wird sich in seiner Sitzung am Mittwoch, 29. April, um 15 Uhr, unter anderem mit dem Neubauprojekt Stadtarchiv samt Sanierung der Leers’schen Villa befassen. Baureferentin Urte Kelm berichtet den Stadträten zum aktuellen Sachstand. Ebenfalls auf der Tagesordnung steht das Areal der ehemaligen Diskothek „Rosenau“ in der Badstraße. Der Stadt liegen hierzu Anträge auf Bauvorbescheid vor, die den Neubau von zwei Wohn- und Geschäftshäusern zum Ziel haben. Die Stadträte werden auch die Fortführung des Bebauungsplanverfahrens für ein Sondergebiet für großflächigen, nicht innenstadtrelevanten Einzelhandel an der Bernecker Straße/Königsbergstraße diskutieren. Gleiches gilt für einen Antrag von Stadtrat Christian Wedlich (CSU), der die Erstellung eines Verkehrsgutachtens für den Bereich der Autobahnauffahrt Bayreuth-Nord fordert. In einem weiteren Tagesordnungspunkt wird das Baureferat zur Sanierung des Altstadtbades berichten. Die Sitzung des Ferienausschusses findet im Großen Sitzungssaal des Neuen Rathauses, Luitpoldplatz 13, statt. Sie wird als Live-Stream übertragen. Er ist über die städtische Homepage www.bayreuth.de abrufbar. Dort steht auch die komplette Tagesordnung zur Verfügung.