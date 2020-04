Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 28.4.2020

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Ladendiebstähle

BAMBERG. Am Montagnachmittag kurz vor 17.00 Uhr wurde in einem Geschäft im Bamberger Norden ein 25-jähriger Mann beim Diebstahl von 21 Getränkedosen erwischt. Der Langfinger wollte seine Beute in einem Rucksack versteckt aus dem Geschäft schmuggeln.

BAMBERG. Eine 29-jährige Frau wurde am Montagmittag in einem Drogeriegeschäft in der Bamberger Innenstadt beim Diebstahl einer Duftkerze für knapp 10 Euro ertappt. Die Frau räumte gegenüber der Polizei den Diebstahl ein.

Unfallfluchten

BAMBERG. Zwischen Sonntag, 17.00 Uhr, und Montag, 15.00 Uhr, wurde in der Ottostraße der linke Außenspiegel eines dort geparkten grauen VW Golf angefahren. Der unbekannte Unfallverursacher machte sich aus dem Staub, obwohl an dem Fahrzeug Sachschaden von etwa 250 Euro entstanden war, weshalb die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 Täterhinweise erbittet.

Pedelec-Fahrer betrunken gegen Auto gefahren

BAMBERG. Am Montagnachmittag kurz vor 17.00 Uhr wurde die Polizei in die Grafensteinstraße gerufen, weil dort ein 45-jähriger Pedelec-Fahrer gegen einen geparkten VW Golf gefahren war. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 45-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht; der Mann brachte es auf 1,02 Promille, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Der Gesamtsachschaden wird von der Polizei auf etwa 3000 Euro beziffert.

Ohne Zulassung Auto gefahren

BAMBERG. Am Montagmittag gegen 13.30 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass am Landratsamt ein 32-jähriger Autofahrer ist, dessen Kennzeichen entstempelt sind. Wie sich herausstellte, fuhr der Mann vom Landkreis Bamberg zur Zulassungsstelle in die Ludwigstraße, obwohl der Opel am vergangenen Freitag entstempelt worden war. Der Autofahrer muss sich wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Die Fahrzeugschlüssel sowie die beiden Zulassungsbescheinigungen wurden von der Polizei sichergestellt.

Frau verletzt zwei Polizeibeamte

BAMBERG. Am Montagmittag gegen 13.30 Uhr wurde die Polizei in den Stadtteil Wunderburg gerufen, weil dort eine Bewohnerin lautstark im Treppenhaus herumschrie und eine Nachbarin angegriffen hatte. Die Polizeistreife konnte eine 50-jährige Frau antreffen, die völlig verwirrt war und auf die Beamten losging. Sie biss und kratzte die beiden Einsatzkräfte, bevor sie gefesselt und in ein Krankenhaus eingeliefert werden konnte. Die beiden eingesetzten Polizeibeamten wurden durch den Angriff der Frau leicht verletzt.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Pkw verkratzt

PÖDELDORF. Mit einem spitzen Gegenstand verkratzten unbekannte Täter in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmittag die rechte hintere Tür eines in der Ortsstraße „An der Kühruh“ geparkten schwarzen Pkw Hyundai. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Wem sind zur besagten Zeit verdächtige Personen am Fahrzeug aufgefallen und kann Hinweise auf die Täter geben? Meldungen erbittet die Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310.

Auffahrunfall

BAMBERG. Auf einen verkehrsbedingt anhaltenden 55-jährigen Skoda-Fahrer fuhr am Montagmittag eine 23-Jährige mit ihrem Pkw Renault auf dessen Fahrzeug auf. Der 55-Jährige sowie seine Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Geparkten Pkw gestreift

GEISFELD. Ein bislang unbekannter Krad-Fahrer befuhr am Montag, gegen 15.55 Uhr, die Magdalenenstraße in Richtung Leesten. In der Ortsdurchfahrt streifte der Zweiradfahrer einen dort ordnungsgemäß geparkten schwarzen Pkw Ford Transit am rechten Heck. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro zu kümmern, setzte der Zweiradfahrer seine Fahrt fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um ein schwarz/graues Motorrad der Marke Ducati mit rotem Rahmen. Der Fahrer hatte eine stämmige Figur, trug eine helle Hose und eine dunkle Jacke. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht von Zeugen beobachtet

MEMMELSDORF. Gegen den linken Außenspiegel eines in der Hauptstraße geparkten Pkw VW stieß am Montag, gegen 10.20 Uhr, ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer. Obwohl Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro entstanden war, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und sich das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs notiert. Die Landkreispolizei hat die Ermittlungen nach dem verantwortlichen Fahrzeugführer aufgenommen.

Verkehrspolizeiinspektion Bamberg

Abstand falsch eingeschätzt

A 73 / Zapfendorf Weil er am Montagmittag, in Fahrtrichtung Norden, den Abstand zu einem vorausfahrenden LKW, den er überholen wollte, falsch einschätzte und er wegen des nachfolgenden Verkehrs nicht ausscheren konnte, fuhr der 44jährige Fahrer eines Sattelzuges seinem Vordermann ins Heck. Der Sachschaden an den beiden Brummis summiert sich auf rund 7000 Euro.

Parklücke war doch zu klein

A 70 / Stadelhofen Beim rückwärts rangieren in eine Parklücke am Parkplatz Paradiestal-Nord verschätzte sich Montagabend der 58jährige Fahrer eines LKW-Zuges und stieß gegen das Führerhaus eines anderen LKW. Dabei entstand Sachschaden von rund 1000 Euro.

Operative Ergänzungsdienste Bayreuth

Drogenfahrt und Drogenbesitz

BAD BERNECK, LKR. BAYREUTH. Einen unter Drogeneinfluss stehenden tschechischen Autofahrer zogen Montagmittag Beamte der Operativen Ergänzungsdienste Bayreuth aus dem Verkehr. Beim Beifahrer stellten die Polizisten eine geringe Menge Marihuana sicher.

Gegen 12.30 Uhr kontrollierte die Streifenbesatzung den Wagen mit den beiden tschechischen Staatsangehörigen. Hierbei zeigte der Fahrer drogentypische Auffälligkeiten. Ein Drogentest bestätigte den ersten Verdacht der Beamten, so dass der 38-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Beim 33-jährigen Beifahrer stellten die Polizisten eine geringe Menge Marihuana sicher. Die Männer müssen sich nun wegen einer Drogenfahrt und Besitz von Betäubungsmitteln verantworten. Eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro behielten die Beamten ein.

Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt und OED Bayreuth

Drogenfahrt beendet

BAYREUTH. Unter Drogeneinfluss war Montagmittag ein Autofahrer im Stadtgebiet unterwegs. Beamte der Operativen Ergänzungsdienste Bayreuth zogen den 21-Jährigen aus dem Verkehr. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein Fahrverbot und Punkte im Fahreignungsregister.

Gegen 12.30 Uhr hielten die Beamten den Bayreuther im Stadtteil Hammerstatt an. Hierbei zeigte der Autofahrer drogentypische Auffälligkeiten. Ein durchgeführter Drogentest bestätigte den ersten Verdacht. Daraufhin musste der 21-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Fahrt war für den Mann beendet, ein Bußgeldverfahren läuft.

Drogen aufgefunden

Bayreuth. Drogen fanden Polizeibeamte am Montag bei einem 19-jährigen und 27-jährigen aus Bayreuth. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

Gegen 20.00 Uhr kontrollierten Beamte der PI Bayreuth-Stadt einen 27-jährigen der in der Ludwig-Thoma-Straße zu Fuß unterwegs war, da er sich bei Erblicken des Streifenwagens schlagartig wegdrehte und den Blickkontakt scheute. Den Grund des Verhaltens stellten die Beamten schnell fest. Er zeigte eindeutige Anzeichen eines Drogenkonsums. Zudem vernahmen die Polizisten eindeutigen Geruch bei ihm. Die Durchsuchung seiner Person brachte Marihuana zum Vorschein. Die Drogen stellten die Beamten sicher.

Im weiteren Verlauf stellten Polizisten gegen 22.00 Uhr in der Bayreuther Innenstadt einen 19-jährigen, der beim Erblicken der Polizisten etwas fallen ließ. Die Kontrolle erbrachte ebenfalls Marihuana, das die Beamten sicherstellten und gegen den 19-jährigen Strafanzeige erstatteten.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Verkehrsunfallfluchten

Ebermannstadt. Am Sonntagabend zwischen 19 und 20 Uhr wurde in der Matthäus-Janson-Anlage ein ordnungsgemäß geparkter schwarzer Seat-Ibiza von einem unbekannten Autofahrer angefahren. Obwohl an der vorderen Stoßstange ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro entstand, nahm der Unfallverursacher keine Notiz davon und fuhr in unbekannte Richtung weiter. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Verkehrsunfälle

Ebermannstadt. Am Montagnachmittag wollte eine 73-jährige Rentnerin von der Ramstertalstraße in die B470 links einbiegen. Da die Ampelanlage nicht in Betrieb war, musste sie die Vorfahrt gewähren. Stadtauswärts näherte sich der Einmündung ein schwarzer Citroen, dessen Abstand die Seniorin vermutlich überschätzte. Sie fuhr mit ihrem Ford in die Einmündungsbereich ein und stieß mit dem herannahenden Citroen zusammen. Dabei wurde die 50-jährige Fahrerin leicht verletzt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 6000 Euro.

Sonstiges

Etlaswind. Am Montagabend wollte ein 38-jähriger Mann Holzlatten auf eine bestimmte Größe zurechtsägen. Dabei brachte er aus Unachtsamkeit seinen linken Zeigefinger beim Fixieren des Holzstücks so nahe an das Sägeblatt, so dass ein Glied des Fingers durchtrennt wurde. Der schwerverletzte Mann wurde sofort notfallmäßig versorgt und in eine Klinik in den mittelfränkischen Raum verbracht.

Polizeiinspektion Forchheim

Unfallfluchten

FORCHHEIM. In der Zeit von 24.03.2020 bis zum Montag, 27.04.2020 wurde ein schwarzer Skoda Fabia im John-F.-Kennedy-Ring angefahren. Der Pkw stand am Fahrbahnrand. An der Stoßstange waren gelbe Folienspuren ersichtlich. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 500,– Euro. Wer einen solchen Vorfall beobachten konnte, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter Rufnummer 09191/7090-0 in Verbindung zu setzen.

DORMITZ. Am Montagmittag konnte ein aufmerksamer Zeuge einen Lkw-Fahrer beobachten, wie er in der Lorenzer Straße eine Mauer beim Rangieren touchierte. Darauf angesprochen wollte er keine Personalien angeben und fuhr einfach davon. Er wird sich nun wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort verantworten müssen.

Sonstiges

FORCHHEIM. In der Nacht von Montag auf Dienstag steckten vier amtsbekannte Jugendliche zwei Papiertonnen, ein Papier- und einen Altkleidercontainer in Brand und verursachten dabei einen Gesamtsachschaden von ca. 800,– Euro. Die Jungen im Alter zwischen 16 und 19 konnten von aufmerksamen Zeugen beobachtet werden, wie sie ihr Unwesen in der Bodelschwinghstraße, der Henri-Dunant-Straße und in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße trieben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Brände konnten jeweils von der Freiwilligen Feuerwehr Forchheim gelöscht werden.