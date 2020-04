Bamberg: Veränderte Erreichbarkeit der Gesundheits-Hotline

Veränderte Erreichbarkeit der Gesundheits-Hotline

April 2020

Bamberg – Der Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg passt die Erreichbarkeit der Gesundheits-Hotline an das Anrufaufkommen an. Nachdem die Zahl der Anrufe von in der Spitze 300 bis 400 täglich auf wenige Dutzend an Sonntagen zurückgegangen ist, besetzt der Fachbereich diese Hotline ab Mai von Montag bis Donnerstag von 9 bis 15 Uhr, am Freitag von 9 bis 12 Uhr und an Samstagen (und Feiertagen – nicht sonntags) von 10 bis 12 Uhr. Sofern sich das Anrufaufkommen wieder erhöhen sollte, werden die Zeiten erneut darauf angepasst.