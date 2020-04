Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 27.04.2020

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Unbekannter durchwühlt schwarzen Seat

BAMBERG. Am Sonntag zwischen 01.30 Uhr und 21.00 Uhr wurde am Distelweg ein dort ursprünglich versperrt abgestellter Seat Leon durchwühlt. Vermutlich wurde das Fahrzeug durch einen Verstärker geöffnet. Das Handschuhfach und der Kofferraum standen offen, gestohlen wurde allerdings nicht.

Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

Wem gehören die Fahrräder

BAMBERG. Montagfrüh um 02.10 Uhr wurde am Eichendorffplatz ein 26-jähriger Mann kontrolliert, weil er zwei Fahrräder bei sich hatte. Weil sich der 26-Jährige über die Herkunft in Widersprüche verstrickte, wurden die beiden Fahrräder der Marke B-Twin und Specialized im Gesamtwert von etwa 1700 Euro sichergestellt.

Die Polizei sucht unter Tel.: 0951/9129-670 die rechtmäßigen Eigentümer der beiden Fahrräder.

E-Scooter hatte kein Versicherungskennzeichen

BAMBERG. Sonntagfrüh um 10.00 Uhr wurde in der Kunigundenruhstraße ein 22-jähriger Mann mit einem E-Scooter kontrolliert, weil er kein Versicherungskennzeichen angebracht hatte. Der junge Mann musste sein Gefährt stehen lassen. Zudem erwartet ihm eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Polizeipräsidium Oberfranken / Bamberg

Brand eines Einfamilienhauses

BAMBERG. Zwei Leichtverletzte und mindestens 20.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Wohnhausbrandes im Stadtteil Wildensorg.

Gegen 23 Uhr teilte eine 57-jährige Bambergerin der Einsatzzentrale der Polizei mit, dass es in ihrem Anwesen in der Wildensorger Hauptstraße brennen würde. Als die Einsatzkräfte dort kurz darauf eintrafen, drangen Rauchschwaden aus dem Erdgeschoss des Gebäudes und die Frau wartete bereits mit ihrem Ehemann im Freien. Die Feuerwehr konnte das Feuer im Inneren des Hauses zügig unter Kontrolle bringen. Ein Rettungsdienst brachte das Ehepaar in ein nahegelegenes Krankenhaus, da es sich bei dem Brand leichte Verletzungen zugezogen hatte. Der Sachschaden am Gebäude wird derzeit auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Zur Aufklärung der Brandursache hat die Bamberger Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Rasenmäher entwendet

FRENSDORF. In der Zeit von Montagabend bis Sonntagnachmittag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Gartenhaus am Badesee. Die Eindringlinge entwendeten einen grünen Aufsitzrasenmäher der Marke Golf 164 SD 4 im Wert von 500 Euro. Sachschaden entstand in Höhe von ca. 20 Euro. Wer kann Angaben über den Verbleib des Rasenmähers bzw. zum Dieb machen, wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.

Polizeipräsidium Oberfranken / Landkreis Bamberg

Brand in Garage

STRULLENDORF, LKR. BAMBERG. Fünf Leichtverletzte und zirka 200 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Garagenbrandes am Freitagabend im Ortsteil Amlingstadt. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kurz nach 21.45 Uhr meldete eine Zeugin das Feuer in der Garage eines Wohnheims in der Hirschaider Straße. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnten die Bewohner die Flammen selbst löschen. Insbesondere Möbelstücke wurden durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Fünf Bewohner der Unterkunft erlitten leichte Verletzungen. Beamte des Kriminaldauerdienstes aus Bamberg nahmen vor Ort die Ermittlungen zur derzeit noch unklaren Brandursache auf.

Operative Ergänzungsdienste Bayreuth

Autofahrer unter Drogeneinfluss

BAYREUTH. Beamte der Operativen Ergänzungsdienste Bayreuth zogen am späten Sonntagnachmittag einen unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer aus dem Verkehr. Den Mann erwarten ein Fahrverbot, Punkte im Fahreignungsregister sowie ein beträchtliches Bußgeld.

Kurz vor 18 Uhr geriet der 21-Jährige im Stadtteil Altstadt in eine Verkehrskontrolle. Hierbei stellten die Beamten bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten fest. Der 21-Jährige gab an, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Daraufhin musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Fahrt war für den Mann beendet, ein Bußgeldverfahren läuft.

Polizeiinspektion Bayreuth-Land

Mit Inline-Skates gestürzt und schwer verletzt

Warmensteinach/ Schwere Verletzungen zog sich eine 24jährige Bayreutherin zu, die am gestrigen Sonntag, gegen 11.00 Uhr, den neu erbauten Radweg im Bereich Warmensteinach mit ihren Inline-Skates befuhr. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr sie alleinbeteiligt nach rechts ins Bankett und kam kopfüber zu Fall. Hierbei zog sie sich eine stark blutende Kopfplatzwunde und eine Verletzung der rechten Schulter zu. Die Verletzungen waren so schwer, dass eine sofortige Überstellung mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus notwendig war. Der Unfall wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Bayreuth-Land aufgenommen.

Betrunken zum Getränkemarkt vorgefahren

Heinersreuth/ Der doch ungewöhnliche Zeitpunkt eines versuchten Getränkeeinkaufes wurde einem 63jährigen aus dem westlichen Landkreis zum Verhängnis. Aufmerksame Zeugen beobachteten am Sonntagabend in Heinersreuth eine Person, die mit einem Fahrzeug beim dortigen Getränkemarkt vorfuhr. Als der Fahrer erkannte, dass der Markt geschlossen hatte, ging er wieder zu seinem Fahrzeug zurück und erregte hier die Aufmerksamkeit zweier Zeugen. Grund für die Aufmerksamkeit war die unsichere Gangart, die auf eine Alkoholisierung schließen ließ. Noch bevor die Zeugen einschreiten konnten, fuhr der PKW wieder vom Parkplatz. Durch die gleichzeitig informierten Beamten der Polizeiinspektion Bayreuth-Land wurde der Fahrer zu Hause angetroffen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 2,52 Promille. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung der Fahrerlaubnis war die rechtliche Konsequenz der Trunkenheitsfahrt. Nach Eingang des endgültigen Blutergebnisses wird der Vorgang an die Staatsanwaltschaft Bayreuth zur endgültigen Entscheidung abgegeben.

Polizeipräsidium Oberfranken / Bayreuth Land

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

MISTELBACH, LKR. BAYREUTH. Zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus kam es am Mittwochmorgen in Mistelbach. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen.

In der Zeit von 7.10 Uhr bis 7.30 Uhr verließ die Hausbewohnerin das Gebäude und führte ihren Hund Gassi. In diesem Zeitraum machten sich die Unbekannten an der Hauseingangstüre des Anwesens im Buchenweg zu schaffen. Bei dem Versuch die Tür gewaltsam aufzuhebeln, scheiterten die Täter.

An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich des Buchenweges gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Sonstiges

Ebermannstadt. Dem beherzten Eingreifen eines 28-jährigen Bürgers ist es zu verdanken, dass sich am Sonntag eine Rauchentwicklung an einem Anwesen in der Vogelschau nicht zu einem Wohnungsbrand entwickelte.

Kurz nach der Mittagszeit stellte ein junger Mann eine starke Rauchentwicklung auf dem Balkon des Nachbaranwesens fest und verständigte daraufhin sofort die integrierte Rettungsleitstelle. Geistesgegenwärtig lief er zu seinem 63-jährigen Nachbarn und klopfte vergebens an dessen Wohnungstür. Beherzt trat er die Tür ein und stellte auf dem Balkon einen zum Brennen beginnenden Müllsack fest. Diesen konnte er noch rechtzeitig bis zum Eintreffen der Feuerwehr und Polizei löschen. Der in der Wohnung befindliche Senior bekam von dem ganzen Vorfall nichts mit. Ermittlungen ergaben, dass der Mann zuvor Asche- und Zigarettenreste in einem der mehreren Müllsäcke warf und diesen dann auf dem Balkon lagerte. In der Folgezeit fing ein glimmender Ascherest zum Qualmen an und es entstand eine Rauchentwicklung, die letztendlich noch rechtzeitig bemerkt wurde. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt und ein nennenswerter Gebäudeschaden entstand auch nicht. Eine Anzeige für den 63-Jährigen ist jedoch die Folge.

Polizeiinspektion Forchheim

Unfallfluchten

FORCHHEIM. Am Samstagabend gegen 19:00 Uhr verkratzte ein bislang unbekannter Täter auf einem Supermarktparkplatz in der Willy-Brandt-Allee zwei Pkws. Vermutlich mit einem Einkaufswagen blieb er an einem schwarzen VW Polo sowie an einem danebenstehenden silberner Madza jeweils an der Türe hängen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 600,– Euro. Wer einen solchen Vorfall beobachten konnte, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon: 09191/7090-0.

Sonstiges

FORCHHEIM. Während einer allgemeinen Verkehrskontrolle zeigte am Sonntagmorgen ein 23-jähriger BMW-Fahrer drogentypische Auffälligkeiten. Ein freiwillig durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC, sodass eine Blutentnahme im Klinikum Forchheim erfolgte. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

EGGOLSHEIM OT Rettern. Ein bislang unbekannter Täter lagerte am Waldrand an der Ortsverbindungsstraße zwischen Rettern und Kauernhofen Bauschutt ab. Wer sachdienliche Hinweise zu einem möglichen Verursacher geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon: 09191/7090-0.

FORCHHEIM OT Burk. Am Sonntag löste ein bislang unbekannter Täter einen ca. 50 kg schweren Stein der Brückenumrandung an der steinernen Brücke zur Sportinsel. Verletzt wurde glücklicherweise bei dieser gefährlichen Aktion niemand. Vermutlich handelte es sich um mehrere Täter, die diesen Stein über das Metallgitter rüberhoben. Wer konnte einen solchen Vorfall beobachten? Hinweise werden von der Polizeiinspektion Forchheim unter der Rufnummer 09191/7090-0 erbeten.