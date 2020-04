Blick über den Zaun: Streit um Abstandsregel eskaliert

Sachbeschädigung und Beleidigung in Supermarkt

Zirndorf (ots) – Am Samstagnachmittag (25.04.2020) eskalierte ein Streit in einem Supermarkt in Wilhermsdorf um die Einhaltung der Abstandsregeln. Zwei Männer beschädigten dabei eine Deckenlampe und beleidigten eine Verkäuferin.

Gegen 15 Uhr kam es in einer Supermarktfiliale in Wilhermsdorf zu einem Streit zwischen einer Kassiererin und zwei Kunden. Diese wollten die geltenden Abstandsregeln nicht einhalten. Ein 31-jähriger Mann entriss im Verlauf des Disputs der Verkäuferin eine Gurke und warf sie danach in Richtung der Frau. Allerdings prallte das Gemüse an der Verglasung des Kassenbereichs ab und schlug gegen die Deckenlampe, die dabei zu Bruch ging. Der 34-jährige Begleiter des Tatverdächtigen beleidigte während des Streites die Verkäuferin. Die Männer verließen nach dem Gurkenwurf den Supermarkt, konnten durch die zuständige Polizeiinspektion Zirndorf aber ermittelt werden.

Die uneinsichtigen Einkäufer erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und der Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz.