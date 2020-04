Sparkasse Bamberg startet Spendenaktion für Corona geschädigte Vereine –

„Generöse Sonderspendenbudget für Vereine ungemein wichtig“ (26. April 2020)

Bamberger Vereine, die aufgrund der Corona-Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, können sich über eine weitere finanzielle Unterstützung freuen. Die Sparkasse Bamberg stellt für dieses und nächstes Jahr ein Sonderspendenbudget zur Verfügung. Maximal werden pro Verein 5.000 Euro ausbezahlt. Auf diese Aktion der Sparkasse Bamberg, die auf ihrer Internetseite unter www.sparkasse-bamberg.de das Angebot bewirbt, macht die Vorstandschaft des Stadtverbandes für Sport Bamberg aufmerksam. „Die Auswirkungen auf die Sportvereine sind in ihrem vollen Ausmaß noch nicht abschätzbar. Es ist jedoch abzusehen, dass gravierende finanzielle Störungen auftreten werden. Daher ist das generöse Sonderspendenbudget der Sparkasse Bamberg für Vereine ungemein wichtig“, dankt Gerhard Seitz der Sparkasse Bamberg für ihr Engagement.

„Stadt Bamberg kann sich beteiligen und auf Schuldentilgung verzichten“

Der zweite Vorsitzende des Stadtverbandes für Sport hofft, dass sich die Stadt Bamberg im Rahmen ihrer Möglichkeiten an dieser Aktion beteiligt. „Am stärksten betroffen sind Vereine, die ihre Einnahmen aus dem ideellen Bereich erwirtschaften. Die größten regelmäßigen Belastungen haben sicherlich die Sportvereine, da hier neben den laufenden Kosten auch der Trainingsbetrieb und die Kosten für Übungsleiter etc. anfallen“, so Gerhard Seitz. Er unterbreitet der Kommune hierzu auch einen Finanzierungsvorschlag: „Eine gute und den Stadthaushalt nicht sonderlich belastende Möglichkeit wäre es, auf die in den letzten Jahren erfolgte Schuldentilgung von 200.000 Euro pro Jahr zu verzichten. Diese Summe sollte besser ganz oder in großen Teilen zur Unterstützung der Sportvereine verwendet werden, um funktionsfähige Strukturen zu erhalten, denn bei der aktuellen Zinslast kommt dieser Tilgung eher ein symbolische Bedeutung denn einem wirklichen Schuldenabbau zu.“

Anträge bis 29. Mai an die Sparkasse Bamberg richten

Anträge, Geld aus dem Sonderspendenbudget zu erhalten, sind Vereine, die dem Geschäftsgebiet der Sparkasse Bamberg angehören – also im Stadtgebiet oder Landkreis Bamberg liegen. Ferner müssen die Vereine vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt sein und Spendenbescheinigungen ausstellen dürfen. Dem Antrag muss ein aktueller Freistellungsbescheid beigefügt werden. Zudem muss der Verein nachweisen, dass er durch die Corona-Krise Einnahmeverluste erlitten hat und dadurch in finanzielle Probleme geraten ist. Die Antragsfrist endet am 29. Mai, die Anträge sind bei der Sparkasse Bamberg einzureichen.

Der Stadtverband für Sport in Bamberg e.V. – er versteht sich als starker Ansprechpartner für die Vereine rund um den Sport in Bamberg. Zusammen mit den Vereinen begleitet er die Vereinsmeisterschaften und ehrt die Stadtmeister*innen.