Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 26.04.2020

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 26.04.2020

Bamberg. In der Zeit vom 23.04.2020 auf den 24.04.2020 entwendete ein Unbekannter das Fahrrad eines 15 Jährigen in Gaustadt. Das schwarze Mountainbike der Marke Rockrider konnte bislang nicht wieder aufgefunden werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.

Bamberg. Am 25.04.2020, gegen 17:00 Uhr ließ sich ein 39 Jahre alter Mann an der Fleischtheke eines Supermarktes in Bamberg Wurstwaren aushändigen. Anschließend entfernte er die Umverpackung und verließ den Laden, nachdem er lediglich ein Bier bezahlt hatte. Dies wurde jedoch durch den Ladendetektiv beobachtet, welcher die Polizei informierte. Der Ladendieb erhielt eine Anzeige und ein Hausverbot.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 26.04.2020

Baunach. In der Zeit vom 21. bis 24. April entwendete ein unbekannter Täter ein weinrotes Mofa der Marke Hercules, das im Hofraum eines Anwesens im Andreas-Hojer Ring abgestellt war. Am Mofa war das Versicherungskennzeichen 962JJE angebracht. Der Entwendungsschaden wird auf ca. 800,- Euro geschätzt. Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Fahrzeugs werden erbeten.

Reckendorf. Am Samstagmittag überholte eine 74-jährige Opelfahrerin zunächst einen Pedelec-Fahrer um dann jedoch unmittelbar vor diesem nach rechts in eine Hofeinfahrt abzubiegen. Der 64-jährige Radfahrer musste stark abbremsen um einen Zusammenstoß zu vermeiden und stürzte auf die Fahrbahn. Hierdurch erlitt der Radler leichte Verletzungen, am Fahrrad entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 26.04.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Land vom 26.04.2020

Eckersdorf. Am Freitagabend, gegen 21.00 Uhr, wurde am Polizei-Notruf eine Schlägerei zwischen mehreren Personen mitgeteilt. Aufgrund dessen wurden zahlreiche Streifenbesatzungen, sowie ein Polizeidiensthundeführer zum Schlosspark Fantaisie beordert. Nach ersten Ermittlungen geriet ein 30-jähriger Mann aus der Oberpfalz mit weiteren Begleitern seiner Gruppe in Streit. Hierbei nahm er eine Person in den „Schwitzkasten“ und schlug auf seine Kontrahenten ein. Drei Männer, im Alter von 20 – 26 Jahre, aus dem Landkreis und dem Stadtgebiet Bayreuth zogen sich bei der Auseinandersetzung leichte, bzw. schwere Verletzungen zu. Der 26-jährige wurde mittels Rettungswagen ins Klinikum Bayreuth zur stationären Behandlung verbracht. Der unverletzte Täter konnte noch vor Ort festgenommen werden und verbrachte die Nacht nach der veranlassten Blutentnahme im Gewahrsam. Die Gründe der Auseinandersetzung, neben dem Alkoholkonsum, müssen noch ermittelt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Außerdem erwartet die Beteiligten eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 26.04.2020

FORCHHEIM. Ein Ladendetektiv konnte am Samstag in einem Verbrauchermarkt eine 45-jährige Frau sowie ihre 17-jährige Tochter dabei beobachte, wie diese u.a. Alkoholika und elektronische Artikel aus den Regalen nahmen und direkt in ihre Taschen steckten. Den Kassenbereich passierte das Duo ohne die Artikel im Gesamtbetrag von 360 Euro zu bezahlen.

HAUSEN. Ein 25-jähriger Mann aus Hausen bot sein hochwertiges Fahrrad über eine Internetplattform zum Kauf an. Hierauf fand sich am Freitag gegen 11.30 Uhr ein Interessent bei dem Verkäufer ein um das Fahrrad zu kaufen. Man einigte sich auf eine Probefahrt wobei das Handy des vermeintlichen Käufers als Sicherheit hinterlegt wurde. Als der Mann nach einiger Zeit nicht mehr zum Verkäufer zurückkehrte bemerkte dieser, dass das Handy lediglich ein Dummy war. Weiterhin kann davon ausgegangen werden, dass der bislang unbekannte Mann eine Perücke sowie eine falsche Brille trug. Der Entwendungsschaden liegt bei ca. 3600 Euro. Der Täter kann wie Folgt beschrieben werden: ca. 192 cm groß, deutsch, athletisch, ca. 25 Jahre. Der Mann entwendete ein schwarzes Scott Fahrrad. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Forchheim entgegen.

EGGOLSHEIM. Am Freitag wurde gegen 17.37 Uhr in der Bahnhofsstraße ein 48-Jähriger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeibeamten bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Ein anschließend durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 26.04.2020

Gräfenberg/ Höfles. Am Samstagnachmittag gegen 14:30 Uhr lief eine Spaziergängerin mit ihrem Hund auf der Verbindungsstraße von Höfles in Richtung Staatsstraße, als ein blaues Cabrio mit zwei Personen besetzt in gleicher Richtung sehr nah an ihrem Hund vorbei fuhr und diesen streifte. Der Fahrer fuhr ohne anzuhalten weiter und bog dann in Richtung Egloffstein ab. Der Hund wurde durch den Streifvorgang verletzt und musste in einen Tierklinik gebracht werden. Die Polizei Ebermannstadt hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet unter der Tel.-Nr. 09194/73880 um Zeugenhinweise bzgl. des Vorfalls bzw. des blauen Cabrios.

Weilersbach. Bereits am Dienstag, gegen 13:00 Uhr, wurde im Edeka-Markt in Weilersbach Fleisch im Wert von ca. 50 Euro von einer Frau entwendet. Die Dame verließ das Geschäft, ohne die Ware aus der Metzgerei zu bezahlen. Auffällig ist der Rollstuhl der männlichen Begleitperson der Dame. Dessen Räder sind ganzseitig mit dem Logo des 1. FCN in dessen Vereinsfarben beschriftet. Die Polizei Ebermannstadt, Tel.-Nr. 09194/73880, bittet um Hinweise zur Klärung der Straftat.

Gräfenberg. Ein bislang Unbekannter hat in den vergangenen Tagen am „Geräumtweg“ insgesamt 12 verschiedene alte Reifen für Motorradräder und Pkws entsorgt. Die Reifen wurden ca. 50 Meter entfernt vom Wanderparkplatz „Buchwald“ abgelegt. Die Polizei Ebermannstadt, Tel.-Nr. 09194/73880, bittet um Hinweise zur Klärung der Straftat. Wem ist in letzter Zeit im dortigen Bereich etwas aufgefallen bzw. wer kann Angaben zur Herkunft der Altreifen machen?

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach-Land vom 26.04.2020

MAINLEUS, LKR. KULMBACH. Zivilbeamte der Operativen Ergänzungsdienste Bayreuth zogen Freitagnacht eine unter Drogeneinfluss stehende Autofahrerin aus dem Verkehr. Zudem war die Frau noch im Besitz von Betäubungsmitteln. Kurz vor 22 Uhr geriet das Fahrzeug der 39-Jährigen in eine Verkehrskontrolle. Hierbei stellten die Zivilbeamten drogentypische Auffälligkeiten bei der Frau fest. Ein durchgeführter Drogentest bestätigte den Verdacht. Daraufhin musste die Frau eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Im Zuge der Ermittlungen fanden die Polizisten zudem noch einen Joint und beschlagnahmten diesen. Die Weiterfahrt war für die Frau beendet. Sie erwartet jetzt ein Strafverfahren, ein Fahrverbot sowie einen Punkt im Fahreignungsregister.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach-Stadt vom 26.04.2020

KULMBACH. Ohne Versicherung war am Freitagnachmittag ein 22-Jähriger mit seinem Elektroscooter unterwegs. Die Fahrt war an Ort und Stelle beendet. Gegen den Mann sind strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet worden. Kurz vor 15 Uhr fiel einer Streifenbesatzung der Operativen Ergänzungsdienste Bayreuth der Mann mit seinem Scooter in der Innenstadt auf, da an dem Fahrzeug keine Versicherungsplakette angebracht war. Bei der anschließenden Kontrolle konnte der 22-Jährige auch tatsächlich keine Versicherung nachweisen. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz ein. Die Polizei weist ausdrücklich auf die Regelungen im Zusammenhang mit der sogenannten Elektrokleinstfahrzeugverordnung hin. Demnach dürfen nur technisch geeignete und versicherte Roller für den Verkehr auf öffentlichen Straßen genutzt werden.