Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 25.04.2020

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 25.04.2020

Bamberg. Im Zeitraum vom Donnerstag, 17:00 Uhr, bis Freitag, 09:00 Uhr, wurde aus einem gemeinsamen Fahrradabstellraum eines Mehrparteienhauses in der Alten Seilerei ein abgesperrtes E-Bike der Marke Haibike im Wert von 2000,- Euro entwendet. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter Tel. 0951/9129-210 entgegen.

Bamberg. In der Nacht vom Freitag auf Samstag wurde einem Audi-Fahrer sein Drogenkonsum zum Verhängnis. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde deshalb nicht nur die Weiterfahrt unterbunden, sondern zudem auch ein Radarwarngerät und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Pressebericht der Polizeiinsspektion Bamberg-Land vom 25.04.2020

SCHLÜSSELFELD. Am Freitagnachmittag befuhr eine 15jährige Fahrradfahrerin mit ihrem Pedelec die Straße Marktplatz. Sie geriet aus Unachtsamkeit mit dem Vorderrad an den Bordstein und stürzte. Durch den Sturz brach sie sich einen Knöchel und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Pedelec entstand kein Sachschaden.

UNTERHAID. Ein 51jähriger Ford-Fahrer wollte am Freitagmittag auf die Staatsstraße 2281 einbiegen. Hierbei übersah er einen, von links kommenden, 31jährigen Fahrradfahrer und nahm ihm die Vorfahrt. Es kam zum Verkehrsunfall. Der Fahrradfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt, erlitt mehrere Abschürfungen und eine Schulterfraktur. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 25.04.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Land vom 25.04.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 25.04.2020

EFFELTRICH. Am Freitag, gegen 10.30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz einer Gärtnerei in der Hans-Sachs-Straße ein schwarzer VW Polo von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer angefahren. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um seine Verpflichtungen als Unfallbeteiligter zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Forchheim entgegen.

FORCHHEIM. In der Zeit von Donnerstag, 16.00 Uhr und Freitag, 11.00 Uhr, wurde von einem Erdbeerfeld an der Staatsstraße im Bereich Reuth ein Abdeckfleece im Wert von ca. 200 Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Forchheim entgegen.

FORCHHEIM. Am Freitag wurde um 16.00 Uhr in einem Verbrauchermarkt in Forchheim eine 21-jährige Frau dabei beobachtet, wie diese mehrere Gegenstände in ihren mitgeführten Rucksack steckte. Anschließend passierte die Frau den Kassenbereich ohne die Waren im Wert von 78 Euro zu bezahlen. Bei der anschließenden polizeilichen Aufnahme wurden in dem Rucksack noch mehrere hochwertige Parfüms aufgefunden, deren Herkunft derzeit noch nicht geklärt ist.

LANGENSENDELBACH. Am Freitag befuhr um 11.15 Uhr ein Motorradfahrer mit einer Geländemaschine einen Feldweg in der Verlängerung der Honingser Straße in rücksichtsloser Art und Weise mit überhöhter Geschwindigkeit. Ein Ehepaar, welches mit ihren Hunden zur gleichen Zeit auf dem Feldweg unterwegs war, musste hierbei dem Motorradfahrer ausweichen. Weiterhin streckte der Motorradfahrer seinen Fuß im Vorbeifahren in Richtung des Spaziergängers. Es konnte festgestellt werden, dass an dem Motorrad kein Kennzeichen angebracht war. Das Motorrad entfernte sich in Richtung Ebersbach. Bei dem Motorrad handelt es sich um eine dunkelblaue oder schwarze Geländemaschine. Der Fahrer war dunkelblau-weiß gekleidet. Wer hat entsprechende Feststellungen gemacht? Wer kann Hinweise zu dem Motorrad bzw. dessen Fahrer geben?

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 25.04.2020

Oberfellendorf. Aufgrund eines Fahrfehlers kam am frühen Freitagabend eine 16jährige Kradfahrerin in der Nähe von Oberfellendorf zu Fall. Die junge Dame zog sich zum Glück nur leichte Verletzungen zu. An dem Motorrad, einer 125er, entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Ebermannstadt. Weil die Diebstahlsicherungsanlage losging, wurden die Beschäftigten eines Drogeriemarktes auf einen Mann aufmerksam, der daraufhin auch vom Personal angesprochen wurde. Der Kunde flüchtete jedoch aus dem Markt, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Von der Polizei konnte der Mann kurz darauf in der Umgebung der Drogerie aufgegriffen und festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des 29jährigen georgische Asylbewerbers konnten gestohlene Rasierklingen im Wert von 140 Euro aufgefunden werden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach-Stadt vom 25.04.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeinspektion Kulmbach-Land vom 25.04.2020

MAINLEUS, LKR. KULMBACH. Ein unfreiwilliges Ende nahm die Autofahrt eines 53-jährigen aus dem westlichen Kulmbacher Landkreis am Samstagnachmittag. Weil er unter Alkoholeinfluss am Steuer saß, erwartet ihn nun ein Strafverfahren. Gegen 14:30 Uhr kontrollierten Kulmbacher Streifenbeamte den Mann am Steuer seines Renault. Da sie bereits bei der ersten Ansprache des Fahrers eine deutliche „Alkoholfahne“ bemerkten, baten sie ihn zum Alkoholtest. Dieser ergab einen deutlichen Wert, der letztlich über der Grenze zur Straftat von 1,1 Promille lag. Die Folgen für den Alkoholsünder: Sein Fahrzeug musste an Ort und Stelle stehen bleiben, Autoschlüssel und Führerschein gingen in den Besitz der Polizeibeamten über, zudem musste sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen. Wie lange er jetzt auf seine Fahrerlaubnis verzichten muss und wie hoch seine Strafe ausfällt, entscheiden die Justizbehörden.