Medienzentrum Bayreuth bietet Hilfestellung fürs Homeschooling

In den vergangenen zehn Jahren hat das Medienzentrum Bayreuth(MZ) ein umfangreiches Repertoire an digitalen Medien für die Bildungsarbeit in sein Angebot aufgenommen. So gefragt wie in diesen von Corona geprägten Tagen waren die Online-Medien aber noch nie. „Seit der Schulschließung hat sich die Nutzung der Online-Titel durch die Schüler-und Lehrerschaft in der Stadt und dem Landkreis bis heute stark erhöht“, sagt MZ-Leiter Bernd Zimmermann. Zusammen mit den Klicks in der Mediathek von „mebis –Landesmedienzentrum Bayern“und dem eignen Katalogkamen über 13.000 Nutzungen zustande.“Gerade in der aktuellen Situation mit den Schulschließungen erweist es sich als richtig, dass das Medienzentrum schon vor zehn Jahren mit dem Ankauf von Online-Medien begonnen hat“, betont Zimmermann. In Zeiten zunehmender Digitalisierung der Klassenzimmer erfahren die an Lehrplänen und Bildungsstandards orientierten Online-Medien einen immer größeren Zuspruch. Dank der unterstützenden Medienkönnen die Schülerinnen und Schüler auch während der Corona-Krise zu Hause besser lernen. Das Medienzentrum versorgt alle Bildungseinrichtungen in der Stadt und im Landkreis Bayreuthmit lizenzierten Medien. Aktuell hat es 2854 Online-Medien im Angebot, darunter 1188 sogenannte Online-DVDs, in der Regel didaktisch aufbereitete Medien mit Filmen, Filmclips, Texttafeln, Diagrammen, Fotos, (interaktiven) Arbeitsblättern, Audiodateien, Landkarten und Grafiken.Seit Mitte April stelltdas Medienzentrum einneues Angebot für Lehrkräfte in der Stadt und im Landkreis Bayreuth zur Verfügung, nämlich einzelne Online-Medien mit Filmen und Arbeitsmaterialien aus dem elektronischen Katalog des MZ, die zum aktuellen Unterrichtsstoff passen, für ihre Schülerinnen und Schüler mit einem Link freizuschalten, der zehn Tage gültig bleibt. Diese können die Filme dann zu Hause streamen und dort die Arbeitsmaterialien bearbeiten.Der Schwerpunkt der Mediennutzung liegt inzwischen fast ausschließlich bei den Online-Medien. Die vom MZ erworbenen Titel dürfen im Gegensatz zu denen aus Bibliotheken, Online-Mediatheken oder von YouTube nicht nur privat, sondern auch legal im Unterricht und öffentlich in der Jugend-und Erwachsenenbildung eingesetzt werden.Diese Rechte werden durch die Kommunen für die bayerischen kommunalen Medienzentren –laut Gesetz für die Versorgung der Schulen mit Medien zuständig –für ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich erworben. Für die Zeiten der organisatorisch schwierigen Wiederöffnung der Schulen bietet das Medienzentrum auch Geräte wie Beamer und Abspielgeräte den Schulen an.