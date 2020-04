Bayreuth: vhs-daheim präsentiert Grundregeln der Bildgestaltung in der Fotografie

BAYREUTH – Volkshochschulen sind Orte der Begegnung, des Austauschs und der Integration. Das bleiben sie auch während der aktuellen Gesundheitskrise mit ihren Ausgangsbeschränkungen und der gebotenen „sozialen Distanzierung“. Zum Glück haben die Volkshochschulen in Vorkrisenzeiten Geld und Grips in die Entwicklung online-gestützter Lehr- und Lernangebote und die Qualifizierung ihres Personals dafür investiert. So brauchen sie jetzt nicht wirklich zusperren, sondern können ihre Bildungsverantwortung weiterhin wahrnehmen. „vhs.daheim“ bietet ein interessantes, vielfältiges und für alle kostenfreies Online-Programm, an dem sich auch die Volkshochschule Bayreuth beteiligt. Am Donnerstag, 23. April, um 10 Uhr bietet vhs.daheim auf www.youtube.vhs-daheim.de einen Online-Kurs zu den Grundregeln der Bildgestaltung in der Fotografie an, den die vhs Bayreuth Interessierten empfiehlt. Er wurde in Regie der Volkshochschule Straubing entwickelt.

Manche scheinen es im Blut zu haben: Ohne irgendwelche Regeln zu kennen, gestalten sie ihre Fotos so, dass diese auf den Betrachter eine unwillkürliche Faszination ausüben. Andere kennen die Grundregeln der Bildkomposition, halten sich aber so sklavisch daran, dass man jegliche Kreativität in den Fotos vermisst. Anhand vieler Bildbeispiele führt Fototrainer Georg Schraml in die Grundregeln der Bildgestaltung ein: Bildformate, Bildaufteilung, Ausschnitt, Perspektive, Linienführung, Schärfentiefe, Belichtung, Farbe oder Schwarz-Weiß und vieles mehr. Anhand von Vergleichsbildern aus ein und demselben Motiv werden die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten und Wirkungen von Bildern sichtbar. Dabei geht es aber immer auch darum, souverän mit den Regeln umzugehen, schließlich soll Fotografieren in erster Linie Spaß machen.