Bamberg: ETA Hoffmann Theater zeigt auf der Online-Bühne „Elixiere des Teufels“

Am Samstag, 25. April, 19:30 Uhr, zeigt das ETA Hoffmann Theater auf seiner Online-Bühne E.T.A. Hoffmanns „Elixiere des Teufels“ aus der Spielzeit 2015/16. Das Stück handelt von einem Kapuzinerkloster in B. Dämonische Mächte und ein über vier Generationen gehender Fluch walten über dem Leben des Mönchs Medardus. Nichts davon ahnend, wächst er in paradiesischem Glück heran. Bis er eines Tages in der Reliquienkammer heimlich von einem teuflischen Elixier des Hl. Antonius trinkt. Hochmut und Wollust ergreifen von ihm Besitz und stürzen ihn in einen gefährlichen Strudel aus Wahnsinn, Traum und Realität. Regie führte Hannes Weiler. Der Mitschnitt wird eine Woche lang auf dem Youtube-Kanal des ETA Hoffmann Theaters abrufbar sein.