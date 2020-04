Landratsamt Bamberg appelliert: „Übermengen bei den Papiertonnen wieder zum Wertstoffhof“

Wertstoffhöfe im Landkreis Bamberg haben wieder geöffnet

In den vergangenen Wochen hat die Menge an Papier, Pappe oder Kartonagen (PPK), die neben den grünen Papiertonnen zur Abholung bereit gestellt wurden, erheblich zugenommen. Ursache ist sicherlich das durch die Corona-Pandemie geänderte Konsumverhalten, aber auch die zeitweise zum Schutz der Bevölkerung erfolgte Schließung der Wertstoffhöfe. Die Besatzungen der Sammelfahrzeuge haben sehr gute Arbeit geleistet und während der Schließzeit der Wertstoffhöfe versucht, möglichst alle Altpapierübermengen mitzunehmen, auch wenn die „haushaltsüblichen Mengen“ teils erheblich überschritten waren.

Dennoch stoßen die Sammelteams aufgrund der großen und zahlreichen Beistellungen inzwischen an ihre Grenzen, weil der zusätzliche PPK-Abfall für sie einen deutlichen Mehraufwand darstellt und vor allem auch arbeitsschutzrechtliche Probleme verursacht, da die Abfälle oft auch vom Boden aufgehoben werden müssen. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass das Material bei Regen aufweicht, dadurch an Qualität verliert und sich so nur schwer in das Entsorgungsfahrzeug verbringen lässt. Bei böigen Winden kann es zudem vorkommen, dass die Abfälle in der Straße verteilt werden.

Da die Wertstoffhöfe seit Dienstag, 21. April 2020, wieder geöffnet sind, bittet der Fachbereich Abfallwirtschaft nachdrücklich darum, keine Übermengen mehr neben den grünen Tonnen bereit zu stellen und insbesondere für große Kartonagen künftig wieder die Wertstoffhöfe zu nutzen. Dort stehen 20 m³-Presscontainer zur kostenfreien Abgabe auch größerer Mengen an Papier oder Kartonagen bereit.

Bei Nutzung der grünen Papiertonnen sollte zudem darauf geachtet werden, dass vor allem Kartonagen vor dem Einwurf entsprechend zerkleinert werden, damit das Volumen der Behälter ausgenutzt werden kann. Bei der Abgabe am Wertstoffhof ist dies nicht erforderlich.

Ausgedehnte Öffnungszeiten nutzen – besondere Vorgaben berücksichtigen

In den Kalenderwochen 17 und 18/2020 bietet die Abfallwirtschaft an sämtlichen 11 Standorten ausgedehnte Öffnungszeiten an. Details sind unter www.landkreis-bamberg.de/abfallwirtschaft ersichtlich.

Die Abfallwirtschaft macht ausdrücklich darauf aufmerksam, dass für den Aufenthalt auf den Wertstoffhöfen im Landkreis Bamberg selbstverständlich die allgemeinen von der bayerischen Staatsregierung vorgegebenen Sicherheitsregeln zu berücksichtigen sind. Dazu zählen insbesondere:

Sicherheitsabstand von 1,5 bis 2 Meter

Mundschutzgebot („Community-Maske“)

Husten- bzw. Niesetikette

Entsprechend den Empfehlungen des Bayerischen Innenministeriums ist ferner nur eine begrenzte Anzahl von Anlieferern auf den Wertstoffhöfen zugelassen, so dass ggf. eine Einlassregelung erfolgen muss.

Bei Fragen steht die Abfallberatung des Landkreises Bamberg gerne zur Verfügung, Tel. 0951/85-706 oder 85-708.