Bayreuth: Erste Blutspende in neuer Location in der Turnhalle am Roten Main ein voller Erfolg

Großer Erfolg beim ersten Corona BRK Blutspendetermin: Um den engagierten Blutspenderinnen und Blutspendern, sowie den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen/Helfer und Helferinnen ein sicheres und distanziertes Blutspenden zu ermöglichen, wurde der reguläre Blutspendetermin am Dienstag, den 14. April, in die Turnhalle am Roten Mainin der Nähe des Hans-Walter-Wild-Stadionin Bayreuth verlegt. In den weitaus größeren den Räumlichkeiten der Turnhalle am Roten Main konnten die Infektionsschutzkonzepte des Blutspendedienstes perfekt umgesetzt werden, um allen Spenderinnen und Spendern ein möglichst sicheres Blutspenden zu gewährleisten.Trotz der außergewöhnlichen Umständewährend der andauernden Corona-Pandemie war die Blutspende ein voller Erfolg. Insgesamt haben an diesem Tag 226 Blutspender, sowie 49 Erstspender Blut gespendet und dafür gesorgt, dass die Versorgung mit Blutkonserven weiterhin gewährleistet werden kann.In Bayern werden jeden Tag rund 2.000 Blutkonserven benötigt und besonders während des aktuellen Katastrophenfalles muss die Versorgung mit Blutkonserven natürlich fortan gewährleistet sein um auch weiterhin Kranke und Verletze zu versorgen. Ohne freiwillige, engagierte Blutspenderinnen und Blutspender wäre es nicht möglich diesen Bedarf zu decken. Der BRK Kreisverband Bayreuth bedankt sich bei der Stadt Bayreuth für die großartige Zusammenarbeit und die zu Verfügungstellung der Räumlichkeit, bei den Blutspenderinnen und Blutspendern für ihre Geduld bezüglich derWartezeiten vor Ort und bei allen Ehrenamtlichen des Roten Kreuzes für die großartige Unterstützung. Auch die Blutspendetermine am 12. Mai, dem 09. Juni und den 11. August werden in der Turnhalle am Roten Main, in der Johannes-Sebastian-Bach-Straße in Bayreuth, stattfinden.