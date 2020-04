21jähriger Bamberger muss sich wegen bewaffneten Rauschgiftdelikten vor dem Landgericht verantworten

18.Kalenderwoche 2020

In der 18.Kalenderwoche 2020 findet am Landgericht Bamberg folgende (erstinstanzliche) Hauptverhandlung in Strafsachen statt: Das Strafverfahrengegen den 21-jährigen S. wegen bewaffneten unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und anderen Delikten am 30.04.2020, 09:00 Uhr, vor der Großen Strafkammer(Az. 34KLs 2101Js 17192/19). Dem Angeklagten liegt unter anderem zur Last,im Juli 2019 zusammen mit dem gesondert Verfolgten S. in dessen Wohnung in Bamberg 1,5kg Marihuana zum Kaufpreis von 4.700,00 EUR von einem bislang unbekannt gebliebenen Rauschgifthändler gekauft und übernommen zu haben, um diese sspäter in Kleinmengen gewinnbringend weiterzuveräußern. Außerdem wird dem Angeklagten vorgeworfen,im Oktober 2019 ca. 370 g Marihuana von einer weiteren gesondert verfolgten Person im Raum Bamberg zum Preis von etwa 1.600,00 EUR gekauft und übernommen haben.

Anschließend soll derAngeklagtedas Rauschgift in die Wohnung des gesondert verfolgten S. verbracht haben, um es dort an die L. weiterzuverkaufen. L. soll nicht beabsichtigt haben, das Rauschgift zu kaufen, sondern vielmehr zusammen mit dem D. geplant haben, dem Angeklagten das Rauschgift zu entwenden, um sich an ihm zu rächen. Zur Ausführung dieses Plans soll der D. den Angeklagten maskiert und mit einem Schlagring und einer PTB-Waffe ausgerüstet, angegriffen haben, worauf es zu einer wechselseitigen Schlägerei zwischen dem Angeklagten und dem D. gekommen sein soll, bei welcher beide verletzt worden sein sollen. Bezüglich sonstiger Fortsetzungstermine von bereits früher begonnenen erstinstanzlichen Strafverfahren vor dem Landgericht Bamberg wird auf die früheren Mitteilungen verwiesen.

Organisatorischer Hinweis: Derzeit finden aufgrund der „Corona-Krise“ strenge Eingangskontrollen statt. Bei Betreten des Gerichtsgebäudes ist eine Selbstauskunft zu COVID-19 auszufüllen. Das Selbstauskunftsformblatt findet sich unter folgendem Link: https://www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/oberlandesgerichte/bamberg/. Aus Zeitersparnisgründen kanndieses im Vorfeld schon ausgedruckt, ausgefüllt und mitgebracht werden