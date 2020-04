Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 23.04.2020

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Fahrrad aus Garage gestohlen

BAMBERG. Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochfrüh entwendeten Unbekannte aus der Garage eines Einfamilienhauses in der Stauffenbergstraße ein blaues Mountainbike. Das Fahrrad hat einen Wert von noch 300 Euro.

Rollerkennzeichen entwendet

Im Zeitraum vom 09.04.2020 bis 21.04.2020 wurde von einer am Oberen Stephansberg abgestellten Vespa das Kennzeichen gestohlen.

Die Polizei Bamberg sucht Zeugen, die in den genannten Zeiträumen etwas beobachten konnten. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 zu melden.

Kratzer im BMW

BAMBERG. Dienstag um 8:30 Uhr parkte eine 39-Jährige ihren schwarzen BMW in der Pödeldorfer Straße gegenüber einer Baustelle. Als sie gegen 14:30 Uhr zurückkam, stellte sie an der Fahrerseite Kratzer fest. Es wird davon ausgegangen, dass diese von einem anderen Fahrzeug oder auch einem Baufahrzeug stammen könnten. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Die Polizei Bamberg sucht Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas beobachten konnten. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 zu melden.

Zeugen zu Schlägerei gesucht

BAMBERG. Bereits am Freitagabend, 17.04.2020, gegen 20:20 Uhr kam es in der Hauptwachstraße vor einer Bäckerei zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Eine Gruppe von sechs Personen ging auf zwei Männer zu. Wohl ohne Anlass wurden die Beiden jeweils von einem der sechs festgehalten und von einem weiteren geschlagen. Erst als zwei unbeteiligte Männer und eine Frau dazu kamen, flohen zwar nicht die Schläger, sondern die Opfer, die den Vorfall anschließend bei der Polizei meldeten.

Die Polizei Bamberg sucht nun die drei unbeteiligten Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 zu melden.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Zigarettenautomaten mit Farbe besprüht

BREITENGÜßBACH. In der Zeit von Sonntag, 20 Uhr, bis Montag, 10 Uhr, besprühten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Lichtenfelser Straße mit schwarzer Farbe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Wer hat zur besagten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf die Täter geben? Meldungen erbittet die Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310.

Kradfahrer nach Sturz schwer verletzt

BREITENGÜßBACH. Die Ortsstraße „Am Birkenteich“ befuhr am Mittwochabend ein 56-Jähriger mit seinem vierrädrigen Kraftrad. Auf Höhe der Abzweigung Efeustraße kam der Fahrer von der Straße ab und stürzte über die Leitplanke in eine Wiese. Mit schweren Verletzungen musste der 56-Jährige ins Klinikum Bamberg eingeliefert werden. Ein Alcotest ergab einen Wert von 1,68 Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wurde. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Sonstiges

OBERHAID. Spezialkräfte der Polizei nahmen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen 33-Jährigen in seiner Wohnung in Gewahrsam, nachdem dieser zunächst randaliert und u.a. damit gedroht hatte, das Wohnanwesen in die Luft zu sprengen. Der aufgebrachte Mann randalierte gegen 22:45 Uhr aus unbekannten Gründen im elterlichen Haus, sodass zwei Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Bamberg-Land hinzugerufen werden mussten. Versuche mit dem aggressiven 33-Jährigen ein beruhigendes Gespräch zu führen scheiterten. Der Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, verbarrikadierte sich in seiner Wohnung im Dachgeschoss und drohte damit, das Haus anzuzünden und in die Luft zu sprengen. Das Spezialeinsatzkommando der Polizei rückte an, da er darüber hinaus angab eine Geisel in seiner Gewalt zu haben.

Nachdem die Eltern, sowie ein weiterer Mitbewohner in Sicherheit gebracht werden konnten und eine Geiselnahme sich nicht bestätigte, gelang es den Einsatzkräften den Mann gegen 01:50 Uhr in seiner Wohnung zu überwältigen und in Gewahrsam zu nehmen. Ein vorsorglich hinzugerufener Notarzt musste nicht eingreifen. Die Einsatzkräfte, sowie der Festgenommene blieben bei dem Zugriff unverletzt.

In der Wohnung konnten keine Brand- oder Sprengsätze aufgefunden werden. Die Geiselnahme war erfunden.

Der psychisch kranke Mann wurde in eine Klinik eingewiesen.

An dem Einsatz waren neben der Polizei und den Rettungskräften auch die Freiwillige Feuerwehr Oberhaid mit Unterstützung umliegender Feuerwehren beteiligt.

Verkehrspolizeiinspektion Bamberg

Sattelauflieger durchbricht Leitplanke

Hallstadt. Wegen eines plötzlich auftretenden Defekts am Aufliegerbolzen der Zugmaschine löste sich auf der B 26, im Bereich Hallstadt, der Sattelauflieger von der Zugmaschine eines 50jährigen Fahrers. Bevor er zum Stehen kam durchbrach der Auflieger anschließend die rechte Leitplanke, und musste mittels eines Krans geborgen werden. Verletzt wurde niemand. Es kam zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. Der Sachschaden wird auf mindestens rund 27000 Euro geschätzt.

Alkohol fuhr mit

Breitengüßbach. Während einer Kontrolle wurde am späten Mittwochnachmittag beim 57jährigen Fahrer eines Dacia deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über 0,90 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Bußgeld, Punkte und Fahrverbot sind die Folgen.

Anhänger geriet in Brand

A 73 / Forchheim. Wegen der Überhitzung eines Vorderrads des Anhängers geriet, aufgrund eines technischen Defekts, am Mittwochvormittag zunächst der Reifen und, nach vergeblichen Löschversuchen des 35jährigen Fahrers des Lkw-Zuges, der Anhänger in Brand. Der erheblich beschädigte Anhänger wurde durch die FW Forchheim abgelöscht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 10000 Euro.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Sonstiges

Eschlipp. Am Mittwochnachmittag findet eine Spaziergängerin im Bereich eines gegenüber des Solarparks gelegenen Waldstücks Reste eines Tierkadavers. Beamte der Inspektion Ebermannstadt stellten fest, dass vermutlich ein unbekannter Hundehalter einen größeren toten Hund in Decken eingewickelt und anschließend im Wald notdürftig vergraben hatte. Wildtiere hatten in der Folgezeit die Witterung nach dem Kadaver aufgenommen, ihn wieder herausgezogen und angefressen. Die Ermittlungen wegen eines Verstoßes nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz wurden eingeleitet. Wer hat in dem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet?

Polizeiinspektion Forchheim

Unfälle

FORCHHEIM. Am Mittwochmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem „Kersbacher Kreuz“. Hierbei fuhr ein 41-jähriger Mann mit seinem Lkw bei vermutlich Rot zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit einer 25-jährigen Seat-Fahrerin. Zum Glück blieben beide unverletzt. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 15.000 Euro.

Unfallfluchten

FORCHHEIM. In den Abendstunden konnte durch Zeugen beobachtet werden, wie ein Pkw-Fahrer beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Supermarkts gegen ein anderes Fahrzeug stieß und anschließend unbeirrt davon fuhr. Der 57-jährige Fahrer konnte an seiner Wohnanschrift, durch die dazu gerufenen Polizeibeamten, angetroffen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser deutlich alkoholisiert ist. Nachdem eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wurde, konnte der Mann entlassen werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht.

Sonstiges

FORCHHEIM. Bereits am Dienstagabend, gegen 20:30 Uhr, wurde eine 24-Jährige auf dem Paradeplatz durch einen etwa 50-jährigen Mann belästigt. Dieser berührte die junge Frau unsittlich und entfernte sich danach unerkannt. Die Frau konnte den Mann wie folgt beschreiben: ca. 50 Jahre, 170 cm groß, 80 kg, südländische Erscheinung, lila Polo-Shirt, schwarze Jeans, auffallend große Armbanduhr. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Forchheim unter Telefon: 09191/7090-0 zu melden.

Polizeiinspektion Kulmbach

Autofahrer unter Drogeneinfluss

KULMBACH. Beamte der Operativen Ergänzungsdienste Bayreuth zogen am Mittwochabend einen unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer aus dem Verkehr. Der Verkehrssünder muss nun mit einem hohen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

Gegen 18.30 Uhr geriet der 22-Jährige in der Kulmbacher Innenstadt in eine Verkehrskontrolle. Hierbei zeigte der junge Mann drogentypische Auffälligkeiten und räumte auch den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Daraufhin musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Weiterfahrt untersagten die Polizisten. Gegen den 22-Jährigen läuft ein Bußgeldverfahren.