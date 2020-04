Verkehrspolizei Bayreuth: auf Schönfelder folgt Welisch

Amtswechsel bei der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth – Polizeioberrat Günter Schönfelder übergibt das Steuer an Polizeioberrat Markus Welisch

Zum 1. Mai 2020 tritt der bisherige Dienststellenleiter der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth, Polizeioberrat Günter Schönfelder, seinen wohlverdienten Ruhestand an. Am heutigen Mittwoch verabschiedete Oberfrankens Polizeipräsident Alfons Schieder den gebürtigen Kemnather (Oberpfalz) und stellte mit Polizeioberrat Markus Welisch seinen Nachfolger vor.

Feierstunde im kleinsten Rahmen

Im Lichte der aktuellen Entwicklung im Zusammenhang mit der Verbreitung des Corona-Virus musste – wie die allermeisten Veranstaltungen in diesen Zeiten – auch dieser ursprünglich im großen Rathaussaal in Bayreuth geplante Festakt leider entfallen.

Polizeipräsident Alfons Schieder bedauerte dies außerordentlich. Er händigte nunmehr im kleinsten Kreis die Ruhestandsurkunde an Günter Schönfelder aus und führte zugleich den neuen Dienststellenleiter Markus Welisch in sein Amt ein. Im Rahmen dieser Feierstunde würdigte der Polizeipräsident die Leistungen des scheidenden Inspektionsleiters, sprach ihm seinen ausdrücklichen Dank und seine Anerkennung für die geleistete Arbeit aus und wünschte ihm alles Gute für den wohlverdienten Ruhestand.

Günter Schönfelder – 42 Dienstjahre in Uniform

Mit der Ausbildung im mittleren Polizeivollzugsdienst begann Günter Schönfelder im Jahr 1978 seine Laufbahn bei der Bayerischen Polizei. Bereits nach einem Jahr wechselte er jedoch als sogenannter Direkteinsteiger in die Ausbildung des gehobenen Polizeivollzugsdienstes. Nach bestandener Laufbahnprüfung und einem kurzen Intermezzo bei der heimatlichen PI Kemnath – im Übrigen sollte dies seine einzige dienstliche Verwendung in der Oberpfalz bleiben – wechselte er im Jahr 1986 in das oberfränkische Bayreuth, wo er als Dienstgruppenleiter frühzeitig Führungsverantwortung übernahm. Präsidiale Luft schnupperte Schönfelder ab September 1992 in den Sachgebieten für Verkehrs-, Ordnungs- und Schutzaufgaben.

Ab dem Jahr 2001 folgten verantwortungsvolle Positionen bei der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth und der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt, bevor er ab Mai 2006 mit der Leitung der Polizeiinspektion Bayreuth-Land betraut wurde. Acht Jahre später kehrte er im März 2014 zur Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth zurück – dieses Mal als Chef, der er bis heute treu geblieben ist. Kurz nach der Übernahme der Dienststellenleitung qualifizierte sich Günter Schönfelder zudem für den Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst.

Der scheidende Dienststellenleiter sieht seine mehr als 4 Jahrzehnte im uniformierten Dienst der Bayerischen Polizei und die damit verbundenen unterschiedlichsten Aufgaben als Bereicherung und Herausforderung zugleich. Etwas Besonderes, so Günter Schönfelder, sei für ihn zuletzt die Leitung der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth mit ihrem breiten Aufgabenspektrum vom Autobahndienst, der Verkehrsüberwachung bis hin zur Fernstraßenfahndung gewesen. Froh und dankbar sei er, dass während seiner Amtszeit niemand seiner Kolleginnen und Kollegen, die sich tagtäglich mit vollem Engagement diesem gefahrgeneigten Dienst stellen, ernsthaft zu Schaden gekommen war. Besonderen Respekt zolle er den Rettungsdiensten, dem Technischen Hilfswerk und nicht zuletzt den Feuerwehren für ihre zumeist ehrenamtliche Hilfe am Menschen, gehe doch diese Hilfe für sie selbst häufig mit physischen wie psychischen Belastungen einher.

Schönfelder bedauerte sehr, dass die aktuellen Umstände es nicht zulassen, seinen Dank für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Netzwerk persönlich zum Ausdruck bringen zu können.

Markus Welisch – ab Mai das neue Gesicht der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth

Mit Polizeioberrat Welisch übernimmt ab Mai 2020 ein Beamter mit großer Fachexpertise und breitem Erfahrungsschatz die Leitung der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth. Den Dank an Welisch für seine zuletzt als Chef der Polizeiinspektion Kronach geleistete Arbeit verband Polizeipräsident Schieder heute mit den besten Wünschen für die bevorstehende neue Aufgabe.

Mit dem Dank an seinen Vorgänger im Amt freue er sich, so Markus Welisch, auf die neue Herausforderung. Er sehe die Verkehrspolizei Bayreuth in ihrem Zuständigkeitsbereich als Garant für die Sicherheit im Straßenverkehr. Grundlage hierfür seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie eine enge und gute Zusammenarbeit mit allen anderen Trägern der Verkehrssicherheitsarbeit.