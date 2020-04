FrankenOnleihe der Stadtbibliothek Bayreuth

Über das Portal der FrankenOnleihe bietet die Stadtbibliothek Bayreuth im Verbund mit 22 weiteren Bibliotheken die Ausleihe digitaler Medien an. Von zu Hause kann man in der Online-Bibliothek und in Datenbanken stöbern und sich seine Auswahl ohne zusätzliche Kosten für einen befristeten Zeitraum herunterladen oder streamen – ortsunabhängig und rund um die Uhr. Die Ausleihe ist einfach mit dem Bibliotheksausweis ohne zusätzliche Kosten möglich. Besonders bequem funktioniert die Nutzung über Tablet oder Smartphone. Hierzu muss man sich die kostenlose Onleihe App aus dem App Store (für Apple) oder dem Google Play Store (für Android) herunterladen. Wie die Onleihe funktioniert, erfahren Interessierte vom Team am Servicetelefon oder in der ausführlichen Online-Hilfe. Für tiefergehende Fragen steht Vanessa Amschler, Telefon, 0921 507038-18, vanessa.amschler@stadt.bayreuth.de, zur Verfügung.