Bezirk Oberfranken sagt Kinder- und Erntedankfest ab

Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf die geplanten Großveranstaltungen des Bezirks Oberfranken in diesem Jahr. Neben den Kursprogrammen der Internationalen Musikbegegnungsstätte Haus Marteau, der Landwirtschaftlichen Lehranstalten in Bayreuth und der Lehranstalt für Fischerei in Aufseß, die bis auf weiteres ausgesetzt sind, mussten nun auch das für den 19. Juli geplante Kinderfest im Museum für bäuerliche Arbeitsgeräte und das große Kreiserntedankfest am 4. Oktober vorsorglich abgesagt werden.

„Natürlich ist uns dieser Schritt nicht leicht gefallen und wir bedauern es sehr, dass wir die beiden beliebten Feste in diesem Jahr absagen müssen. Aber der Schutz der Gesundheit unserer Gäste sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat für uns höchste Priorität“, verdeutlicht Bezirkstagspräsident Henry Schramm.

Das Kinderfest im Museum für bäuerliche Arbeitsgeräte in Bayreuth soll nun im kommenden Jahr wieder stattfinden. Das nächste Erntedankfest in den Landwirtschaftlichen Lehranstalten in Bayreuth, das in enger Zusammenarbeit mit dem Landjugend-Kreisverband Bayreuth veranstaltet wird, ist turnusgemäß für das Jahr 2022 vorgesehen.