Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 21.04.2020

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 21.04.2020

BAMBERG. Ein in der Zeit von Dienstag, 14.04.2020, bis Montag, 20.04.2020, im Fritz-Bayerlein-Weg abgestellter weißer Honda Civic wurde von Unbekannten an der Beifahrerseite zerkratzt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 1.200 Euro beziffert. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

BAMBERG. Montagabend gegen 18 Uhr befuhr ein 17-Jähriger die Luitpoldstraße und wollte dort nach links abbiegen, ohne ein Handzeichen zu geben oder einen Schulterblick durchzuführen. Wohl auch deshalb übersah er das Fahrzeug einer 52-Jährigen, welches links neben ihm fuhr. Bei dem Zusammenstoß brach sich der Schüler den linken Arm. Am Skoda entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

BAMBERG. Montagabend gegen 19:20 Uhr kam einer Streife ein ungewöhnliches Gespann auf der Pfisterbrücke entgegen. Ein Passat zog einen Anhänger mit einem Bauwagen, der bei einer Kurvenfahrt einen ca. 5 kg schweren Pflasterstein verlor, welcher auf den dortigen Geh- und Radweg geschleudert wurde. Bei einer Verkehrskontrolle konnten vier weitere Pflastersteine auf dem Dach des Bauwagens festgestellt werden, die dort lose lagen. Erst nach Beseitigung durfte der 35-Jährige seine Fahrt weitersetzen. Verletzt wurde durch den herabfallenden Stein zum Glück niemand. Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 21.04.2020

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 21.04.2020

HALLSTADT. Beim Einsteigen stieß am Montag, gegen 17 Uhr, in der Michelinstraße, ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer mit der Fahrertüre gegen die Beifahrerseite eines weißen geparkten Pkw Seat/Ibiza. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und konnte sich das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeuges notieren. Aufgrund des mitgeteilten Kennzeichens konnte als verantwortliche Fahrzeugführerin eine 41-Jährige aus Bamberg ermittelt werden.

HALLSTADT. Aus unbekannten Gründen brannte Montag, gegen 18.10, in der Michelinstraße ein Mülleimer und wurde komplett zerstört. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 50 Euro.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt vom 21.04.2020

Bayreuth. Im Verlauf der letzten Woche beschädigten Unbekannte ein Arbeitsgerät eines Sportvereins in Sankt Johannis.

In der Zeit zwischen Mittwoch und Sonntag machten sich bislang unbekannte Täter an einem Arbeitsgerät des TSV 07 Bayreuth – St. Johannis zu schaffen. Der nicht zugelassene Pkw Ford, der zum Abziehen des Hartplatzes benutzt wird, wurde massiv beschädigt. An dem Fahrzeug wurde der Lack verkratzt, eine Seitenscheibe eingeschlagen, verschiedene Teile abmontiert bzw. beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 500,- € geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter machen können, wenden sich bitte unter Tel. 0921/506-2130 an die PI Bayreuth-Stadt.

Bayreuth. Am Wochenende kam es zu Vandalismus im Vorraum der Postbankfiliale in der Bürgerreuther Straße. Der Vorraum der Postbankfiliale in der Bürgerreuther Straße wurde am vergangenen Wochenende durch bislang unbekannte Täter verwüstet. Hier wurden Werbeplakete entfernt und entwendet. Schilder wurden von den Wänden gerissen und an anderen Stellen platziert. Weiterhin brachten die unbekannten Täter eine Sitzbank und eine Kaffeemaschine in den Vorraum der Bank und ließen dies dort stehen. Auch hier bittet die PI Bayreuth-Stadt um sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Straftaten führen können an Tel. 0921/506-2130.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bayreuth-Land vom 21.04.2020

Heinersreuth/ Am gestrigen Nachmittag bedrohte ein unbekannter Mann im Bereich von Heinersreuth – Dürrwiesen drei Frauen. Die Geschädigten waren getrennt voneinander mit ihren Hunden unterwegs, als ein ca. 25jähriger Fahrradfahrer mit seinem E-Bike an den Hunden vorbei fuhr und sich über die bellenden Vierbeiner echauffierte. Anschließend drehte er noch einmal um und bedrohte die Frauen, dass er sie und die Hunde abstechen würde. Der Fahrradfahrer entfernte sich dann in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen der Polizeiinspektion Bayreuth-Land und benachbarten Dienststellen verlief ohne Erfolg. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 185 cm groß, schlank, scheinbares Alter 25 Jahre, 3-Tage-Bart

bekleidet mit einer blauen Jacke und einer kurzen Camouflage-Hose, rote Bulls Cappi

blaues E-Mountainbike mit weißer Aufschrift.

Hinweise zur gesuchten Person bitte an die Polizeiinspektion Bayreuth-Land unter Telefonnummer 0921/506-2230.

Pressebericht der Polizeiinspektion Forchheim vom 21.04.2020

NEUNKIRCHEN a. BRAND. Am Hetzleser Berg, südlich des Flugplatzes, in der Gemarkung Rödlas wurden im Zeitraum von letzten Samstag bis letzten Montag vier Sprossen eines Jäger-Hochsitzes durchgesägt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Forchheim zu melden!

Pressebericht der Polizeiinspektion Ebermannstadt vom 21.04.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach-Stadt vom 21.04.2020

Fehlanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Kulmbach-Land vom 21.04.2020

Fehlanzeige