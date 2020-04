Bamberg: Kontaktlose Übergabe eines Malteser-Hausnotrufs in Corona-Zeiten möglich

Bamberg. Die Malteser bieten jetzt neu eine kontaktlose Übergabe zur Eigeninstallation eines Hausnotruf-Gerätes an. „In diesen Wochen mit der Corona-Pandemie ist es gerade für ältere und alleinlebende Menschen schwierig. Denn ihre Angehörigen oder Freunde sollen sie derzeit nicht wie gewohnt besuchen und können daher nicht persönlich nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Auch wenn man regelmäßig telefoniert, bleibt oft ein Gefühl der Unsicherheit“, wissen Gregor Reimann und Sebastian Grund von den Maltesern in Nürnberg und Bamberg.

Der Schutz der Kunden steht für die Malteser gerade auch in der Corona-Zeit im Mittelpunkt. Daher liefern die Malteser das Paket zur Eigeninstallation samt Vertrag bis vor die Haustür. In gebührendem Abstand warten sie, bis der Kunde oder die Kundin das Paket an sich genommen und den unterschriebenen Vertrag und Kundenschlüssel (bei Komplettsicherheit) wieder im Umschlag an der Türschwelle abgelegt hat. Die Kunden werden bei der Eigeninstallation durch eine Anleitung und telefonische Unterstützung durch die Dienststelle angeleitet.

Die meist älteren Nutzer eines Hausnotrufs sind durch Krankheiten oder alterstypische Einschränkungen auf Hilfe im Notfall angewiesen – auch unabhängig von der Gefahr an Covid-19 zu erkranken. Daher ist die Hausnotrufzentrale weiterhin rund um die Uhr erreichbar, damit bei Bedarf eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter vom Bereitschaftsdienst an die Tür oder in die Wohnung kommen kann, um zu helfen – selbstverständlich unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Schutzmaßnahmen.

Weitere Informationen zum Hausnotruf: 0911/9689124 oder 0951/91780252 oder unter www.Malteser.de/Hausnotruf