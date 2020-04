Landratsamt Bamberg: „Flussparadies Franken“ verschiebt geplante Wanderung

Wanderung und Müll-Sammel-Aktionen verschoben – Wasserstand im Main für die Jahreszeit zu niedrig

Nachdem schon die im März und April von über 20 Gruppen geplanten Müll-Sammel-Aktionen nicht stattfinden konnten, hat sich das Flussparadies Franken dazu entschieden, auch die für den 26. April geplante Wanderung auf dem Sieben-Flüsse-Wanderweg von Unterbrunn nach Rattelsdorf zu verschieben. Wann genau die Nachholtermine sein werden, ist noch offen. Anne Schmitt, Geschäftsführerin des Flussparadieses Franken hofft, dass noch im Sommer die geführte Wanderung stattfinden kann. Immerhin kehrt das Wanderalbum, welches seit 2016 von Gemeinde zu Gemeinde entlang der Wanderroute des Sieben-Flüsse-Wanderwegs weitergereicht wird, dann aus dem Landkreis Lichtenfels in den Landkreis Bamberg zurück. Im Oktober soll es eigentlich wieder an seinem Ausgangspunkt in Baunach ankommen. Informationen: www.sieben-fluesse-wanderweg.de

Mein Main muss sauber sein im Herbst

Im Herbst ist dann auch ein erneuter Aufruf für die Aktion Mein Main muss sauber sein“ geplant. Bis auf die Gruppe des LBV Kreisgruppe Bamberg, die schon im Februar am Stöckigtbach unterwegs waren, sind alle Aktionen erstmal verschoben worden. „Ich habe schon von vielen Gruppen die Rückmeldung, dass sie dann wieder mit dabei sein werden“ berichtet Anne Schmitt, Geschäftsführerin des Flussparadieses Franken. Sie empfiehlt: „Bis dahin kann jeder privat aktiv sein. Ich weiß von einigen Familien, die einfach einen Eimer mit auf den erlaubten Spaziergang genommen und dabei Müll eingesammelt haben. Man muss nur aufpassen, weil manchmal schnell so viel zusammenkommen kann, dass der Abtransport und die fachgerechte Entsorgung schwierig werden.“ Trotzdem gilt: Jede Plastikflasche, die nicht in der Natur zerfällt und jede Glasflasche, die wieder in den Recyclingkreislauf zurück gebracht wird, hat einen unmittelbaren positiven Effekt.

Keine Kanuvermietung während der Ausgangsbeschränkungen

Die Kanusaison startet dieses Jahr nicht nur wegen der Ausgangsbeschränkungen unter ungünstigen Bedingungen. Der Verleih von Kanus ist, da er nicht der notwendigen Verrichtungen des täglichen Lebens sondern der Freizeitgestaltung dient, untersagt. Die Benutzung des eigenen Kanus oder Stand-up-Bretts ist möglich, jedoch nur im unmittelbaren eigenen Umfeld. Hinzu kommt, dass der Wasserstand im Main für diese Jahreszeit erneut deutlich zu niedrig ist. Der Niedrigwasserinformationsdienst (www.nid.bayern.de) meldet für fast alle Messstellen im Maineinzugsgebiet unterschrittene Mindestwerte. Es fehlt die Schneeschmelze und obwohl das sonnige Wetter viele freut, fehlt den Flüssen, der Natur und letztlich auch der Landwirtschaft der Frühlingsregen.